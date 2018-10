Luca Viganò si svela: perché è finita con Luce, la figlia e le nozze con Fernanda

Uomini e Donne: che fine ha fatto l’ex tronista Luca Viganò

Sono passati quattro anni dal Trono di Luca Viganò a Uomini e Donne. All’epoca il tronista ha scelto la corteggiatrice Luce Barucchi ma la relazione è terminata pochi mesi dopo la fine del programma. L’amico di Eugenio Colombo è tornato a parlare di quella rottura in una lunga intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. Tra le tante dichiarazioni, Luca ci ha tenuto a precisare che non si è mai pentito di aver scelto Luce. Lei era la ragazza più giusta all’interno del contesto televisivo, ma nel mondo reale, nella quotidianità, la situazione è presto cambiata. “La distanza di 600 chilometri si è fatta sentire subito. Non siamo stati pronti a rimettere in gioco le nostre vite e a lasciare quello che avevamo costruito fino a quel giorno per puntare tutto su di noi e sul nostro amore”, ha spiegato Luca. Che, dopo il fallimento con Luce, ha trovato il vero amore: l’attuale compagna Fernanda, che l’ha reso padre della piccola Rebecca.

Luca Viganò è felicemente fidanzato con Fernanda, conosciuta per caso grazie ad amici in comune, e da un anno è padre della piccola Rebecca. “Mia figlia è riuscita a darmi quell’equilibrio che mi mancava”, ha assicurato Luca. Viganò sogna ora di sposarsi con Fernanda e di dare un fratellino o una sorellina alla primogenita. “Sogno un matrimonio semplice e essenziale, un giorno da trascorrere con le persone che ci vogliono bene davvero. Rebecca porterà le fedi, io piangerà come una fontana e Eugenio (Colombo, ndr) sarà il testimone”, ha confidato Luca. Quest’ultimo e Eugenio sono diventati amici proprio grazie al Trono Classico.

Luca Viganò e Eugenio Colombo sono amici per la pelle

“Lui era ospite in una puntata insieme a Francesca, era nato da poco Brando e Tina Cipollari gli regalò la culla per farsi perdonare. Da quel momento abbiamo cominciato a conoscersi e abbiamo costruito una bella amicizia. Eugenio c’è stato nei giorni belli e in quelli brutti, è un amico vero. Abbiamo un rapporto viscerale e intenso”, ha raccontato Viganò. Che è molto amico pure di Jack Vanore, ex tronista oggi opinionista, e di Claudio Leotta, autore del programma.