Luca Onestini, retroscena ospitata GF: “Non potevo non condividerlo”

Oggi è il 4 dicembre. È passato un anno esatto dalla nostra finale. Ieri siamo entrati nella casa ed è stata un’emozione forte, molto forte. In un anno, di sicuro non abbiamo imparato a ballare 😂🙈 ma la voglia di ridere beh quella se possibile è persino aumentata 😊 Questa doveva essere una foto ricordo fatta di corsa, in 3 secondi durante le “prove”, invece ne è uscito il “ritratto della felicità”. Non potevo non condividerlo con voi 😊 Che dire .. #UmoreAltoTuttaLaVita Grazie a Tutti ♥️ ——————————————————— #ONE #11 #UmoreAltoTuttaLaVita 🤙 #Oneston #gfvip #Emotions