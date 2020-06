Luca Onestini, perché non è in studio a RTL: l’ex tronista spiega tutto

Luca Onestini in diretta su RTL 102.5 in collegamento: perché non è in studio con Raffaello Tonon e il Conte Galè

Luca Onestini è da tempo ormai uno speaker radiofonico di RTL 102.5. La coppia degli Oneston non si è mai più separata sin dal Grande Fratello Vip 2, in cui si sono conosciuti. Stiamo parlando ovviamente di Luca e di Raffaello Tonon, che nella Casa sono diventati amici inseparabili. Un rapporto nato dal gioco e che è diventata poi un’amicizia profonda ma non solo: sono anche colleghi di lavoro. Luca e Raffaello hanno iniziato ben presto a lavorare insieme in radio e da qualche tempo ormai sono passati alla conduzione di uno dei programmi più importanti di RTL 102.5. Insieme al Conte Galè, infatti, Luca Onestini e Raffaello Tonon conducono Miseria e Nobiltà, dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00. Da qualche giorno ormai Luca però non è più in studio insieme a Raffaello e il Conte Galè. Onestini infatti è in collegamento da un altro posto, pur essendo comunque a Milano come gli altri due.

Luca Onestini spiega su Instagram il motivo per cui è in diretta da un altro posto e non in studio a RTL 102.5

Per questo in tanti si sono chiesti perché Luca Onestini non è in studio a RTL ma in collegamento. La risposta è arrivata dallo stesso conduttore radiofonico. L’ex tronista ha pubblicato una serie di video tra le stories su Instagram per spiegarne il motivo. Ha innanzitutto spiegato che in tantissimi si sono mostrati curiosi sull’argomento, e chissà forse anche un po’ preoccupati. Di questi tempi infatti vedendo qualcuno in collegamento si pensa subito al Coronavirus: stavolta non c’entra nulla. Anzi, Luca è in collegamento per tutt’altro motivo! Nei video su Instagram infatti ha detto: “Stiamo facendo le prove tecniche, perché questa estate io mi trasferisco e me ne vado al mare e vado in onda da là. Questa è la motivazione principale, sono molto felice di questo”. Le prove procedono per il meglio: “Quindi il prima possibile io vado al mare”.

Luca Onestini su RTL 102.5 conduce Miseria e Nobiltà insieme a Raffaello Tonon e al Conte Galè

Ecco svelato il motivo per cui Luca Onestini non è in radio, ma in collegamento da un altro posto. Evidentemente ha dovuto iniziare un po’ prima a lavorare in collegamento perché le prove necessitano di più tempo e non solo di una settimana. I risultati per ora sono soddisfacenti, a quanto pare, e questo consentirà a Luca di lavorare “da casa”. O forse da uno studio della radio vicino alla località di mare in cui si trasferirà. E pensiamo proprio che questo posto non sarà molto distante da Cattolica, una città a cui è molto legato e dove corre ogni volta che gli è possibile.