Una dura polemica quella che ha investito Luca Onestini, ex concorrente del GFVip, nelle scorse ore. Come in molti sapranno l‘influencer vive in Emilia Romagna e, nonostante la sua regione sia stata duramente colpita dall’alluvione, non ha voluto rinunciare a portare avanti il suo lavoro sui social e le sue sponsorizzazioni. È proprio così che l’ex gieffino è finito al centro delle polemiche, commettendo un gesto azzardato che non è certo stato apprezzato dai suoi followers. Vediamo cosa è successo.

La polemica sulla sponsorizzazione fuori luogo

Nelle scorse ore Luca Onestini ha condiviso sulle sue storie di Instagram una sponsorizzazione che non è passata inosservata ed è stata ricondivisa da molte persone diventando in poche ore virale. In questi giorni difficili, nelle quali Marche ed Emilia Romagna stanno affrontando le pesanti conseguenze dell’alluvione che le ha colpite, l’ex gieffino ha trovato il tempo per condividere alcune stories relative a una pubblicità. Le parole di Onestini però non sono passate inosservate e hanno sollevato (giustamente) una pesante polemica.

Nelle stories della discordia l’ex concorrente del GFVip ha fatto dei riferimenti al maltempo del tutto fuori luogo. Ciò che i suoi followers non hanno approvato è stato il tentativo di Onestini di agganciarsi all’emergenza alluvione e sfruttarla per le sue sponsorizzazioni. “Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso, anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su…” Queste le parole con le quali l’ex gieffino ha aperto le sue stories sponsorizzate.

Sia chiaro non è stato l’ADV in sé a dare fastidio, quanto il fatto di aver tirato in ballo una tragedia immane come quella che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna nelle ultime ore. Inutile dire che sono stati tanti i commenti che si sono rincorsi sulla vicenda. Tutti incassati dal diretto interessato senza alcuna replica.

“Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su bido” Io veramente scioccata da questa persona… pic.twitter.com/2wG934rXaU — la doc regna ???? (@n0nl0s0spiegare) May 18, 2023

Bruce Springsteen e il concerto a Ferrara

Altra enorme polemica è quella che ha riguardato il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. La manifestazione si è tenuta comunque nell’area del parco Bassani e sono stati molti coloro che si sono chiesti se fosse opportuno o meno consentire lo svolgimento del concerto, nonostante l’emergenza maltempo.

In seguito al via libera dalle autorità il concerto ha avuto luogo e Springsteen ha voluto approfittarne per lanciare un messaggio. L’artista ha infatti aperto il suo concerto con la canzone No Surrender (“Nessuna resa”), e ha voluto dedicarla a tutti coloro che stanno lottando contro l’acqua e il fango. Inoltre, a circa metà concerto il cantante ha poi cantato più volte “And hard times come and hard times go”, ovvero i tempi difficili vanno e vengono, durante l’esecuzione del brano Wrecking ball.