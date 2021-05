Luca Onestini: la verità su Gianmarco e la Marini, poi l’affondo sulla d’Urso

Da giorni si parla di un presunto bacio e di una presunta liaison tra Gianmarco Onestini, 24 anni, e Valeria Marini, 53. I due sono attualmente impegnati a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Nel reality è parso che ci siano state delle effusioni, anche se le cose starebbero in un altro modo A raccontarlo è stato Luca Onestini, fratello di Gianmarco. Il bolognese è noto sia in tv, sia in radio, sia sui social, avendo partecipato a diversi programmi del piccolo schermo, avendo condotto alcune trasmissioni radiofoniche ed essendo assai seguito su Instagram.

“Assolutamente no. Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero né i primi né gli ultimi con una differenza di età enorme, però è una cosa che assolutamente non è successa. Tra l’altro Gianmarco non è mai stato attratto da persone più grandi quindi penso che sia praticamente impossibile che possa succedere qualcosa anche in futuro”. Così Luca Onestini, tramite i suoi profili social, sul gossip che avrebbe voluto il fratello e Valeria Marini vicini e intimi nel reality iberico. L’ex tronista ha anche colto l’occasione per lanciare una frecciatina al vetriolo a Pomeriggio Cinque, talk timonato da Barbara d’Urso e in onda quotidianamente sulla rete ammiraglia Mediaset.

Venerdì scorso, nel salotto di Canale Cinque, durante la pagina riservata alla tv e al gossip, si è parlato di Gianmarco e Valeria, dando per scontato che ci fosse stato un bacio tra loro e che ci fosse in corso, se non una love story, almeno un flirt. Questione che ha fatto storcere non poco il naso a Luca che ha tuonato sul programma.

Luca Onestini “perplesso” sull’operato di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso: l’affondo

Il bolognese ha dichiarato di essere rimasto “perplesso” per come la notizia sia stata riportata dallo show ‘d’ursiano’ (a onor del vero Onestini non ha menzionato esplicitamente Pomeriggio Cinque. Tuttavia è palese che abbia fatto riferimento proprio a quel salotto). Nella fattispecie non se ne è fatto una ragione circa il perché una “notizia falsa” ha raggiunto un “programma televisivo” in onda su una rete nazionale. “Chi ci lavora dovrebbe controllare che la notizia sia vera o no. Anche perché pensate agli opinionisti in studio vengono pagati per dare le proprie opinioni su fatti che non sussistono”, ha concluso. Insomma, senza troppo girarci attorno Luca ha mosso insinuazioni sull’operato della trasmissione. E di riflesso pure sulle decisioni della d’Urso.

La vicenda, per chi sa che tra Luca e Barbarella non c’è un rapporto idilliaco, per usare un eufemismo, non stupisce troppo. Maledette vecchie ruggini!