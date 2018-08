Luca Onestini e Ivana, altro traguardo. Mrazova: “Non servono parole”

Luca Onestini e Ivana, altro importante traguardo. Mrazova: “Non servono parole”. L’ex tronista: “Iniziata una favola…”

Entrambi sono sbarcati in punta di piedi nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Luca Onestini vi arrivò piuttosto timido, quasi spaesato, mentre il suo cuore batteva ancora per la bella Soleil, sua scelta al Trono di Uomini e Donne. Ivana Mrazova vi entrò con la sua innata dolcezza e pacatezza. Anche lei affogata in una mare di timidezza. Da quel giorno sono passati esattamente 11 mesi (era l’11 settembre quando la seconda edizione del reality Mediaset decollava su Canale 5) e di cose per e tra i due ne sono cambiate. La timidezza ha fatto posto a una sana allegria e a una solare e contagiosa spensieratezza giovanile. Ma soprattutto Luca e Ivana si sono lasciati alle spalle le storie del passato e hanno intrapreso il loro cammino d’amore che proprio oggi hanno deciso di festeggiare…

Ivana e Luca, 11 mesi d’amore: i gesti della coppia per celebrare il traguardo

I due sui social non hanno scordato quell’11 settembre che, pur non essendo la data in cui hanno allacciato definitivamente la storia d’amore, è quella che hanno scelto per celebrarsi e per festeggiare gli 11 mesi d’amore. Così, nelle recenti ore, sui loro profili è piovuta una cascata di zucchero. Ivana ha pubblicato tra le sue Stories Instagram uno scatto nostalgia ai tempi del reality, mentre abbracciava quello che allora non era ancora il suo boy. E non ha mancato di scrivere “Non servono altre parole”, aggiungendo un cuore con dentro un bel numero 11. Onestini, dal canto suo, ha replicato prima con una meravigliosa istantanea in cui la Mrazova si appoggia alla sua spalla (il tutto corredato da un romantico “Once upon a time… Esattamente 11 mesi fa è iniziata la favola”), poi, non pago, ha aggiunto una foto con la compagna, immortalandola con un “Auguri a noi #11″.

Luca e Ivana, sempre più amati

Luca e Ivana non solo si sono conquistati a vicenda dopo l’avventura del Grande Fratello Vip, ma hanno anche spopolato tra migliaia di fan. Infatti in tantissimi vedono nella coppia un amore vero, autentico, genuino, collaudato da due giovani che hanno pochi fronzoli per la testa e molta sana allegria. Ed è davvero un’eccezione di questi tempi, dove c’è sempre qualcuno pronto a trovare magagne anche laddove non ce ne sono. Non ci resta che unirci al coro di migliaia di follower e augurare alla coppia ancora tanta felicità.