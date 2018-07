Luca Onestini si sbottona sul futuro: Ivana? Confessione sulle nozze

Luca Onestini sempre più in love con Ivana Mrazova si sbottona sul futuro. La confessione sulle nozze: “Sono inevitabili”

Sono belli, giovani e soprattutto innamoratissimi. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e da quando hanno messo piede fuori dalla Casa più spiata d’Italia non si sono lasciati per un attimo. Un amore vero il loro: genuino, sano e forte. Tanto forte che il matrimonio non è un miraggio. La voce sulle nozze non è trapelata dal chiacchiericcio del gossip, ma direttamente dall’ex tronista bolognese che nella serata di sabato 7 luglio, in veste di presentatore dell’edizione 2018 di Miss Parma all’Euro Torri, ha risposto in maniera molto chiara sul futuro che progetta con la Mrazova.

Ivana Mrzazova, Luca Onestini pensa al matrimonio: “Inevitabile che questo accada perché stiamo veramente bene”

Luca e Ivana saliranno presto all’altare? Pare che questa non sia solo una suggestione. Onestini, stuzzicato sull’argomento all’Euro Torri di Parma da una fan prima ha scherzosamente evitato di dare una risposta (“Bene purtroppo non c’è tempo per rispondere…” ), poi ha confessato e documentato il tutto tramite delle Instagram stories: “No scherzo. Io dico sempre una cosa. Non bisogna fare il passo più lungo della gamba perché bisogna fare un passettino alla volta. Ma quello che è certo è che se le cose continueranno così come stanno andando è inevitabile che questo accada perché stiamo veramente bene”. I due ex gieffini sono davvero sempre più in love. E pare che la loro relazione vada bene sotto tutti i punti di vista. Ma proprio tutti. Qualche giorno fa il bel bolognese ha infatti spifferato che…

Ivana Mrazova e Luca Onestini: intesa a 360 gradi

Ha spifferato che qualche giorno fa la bella modella ceca è volata lontano da lui, concedendosi una vacanza in famiglia. E la distanza pare aver stimolato gli ardori dei due giovanotti, visto che lo stesso Onestini ha confidato ai fan durante una diretta su Instagram che appena ha rivisto la Mrazova entrambi sono stati presi dall’impeto e… Insomma l’intesa pare esserci sotto tutti i punti di vista, un’intesa a 360 gradi. Non resta che attendere la proposta di nozze.