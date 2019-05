Luca Onestini sbotta contro il Grande Fratello 16 per le mancate sorprese al fratello

Luca Onestini è letteralmente sbottato su Instagram. Come potete vedere nel video più in basso, l’ex tronista di Uomini e Donne non sta apprezzando il trattamento che il Grande Fratello 16 sta riservando al fratello Gianmarco Onestini. A due mesi dall’inizio del reality show il ragazzo non ha ricevuto alcuna sorpresa o notizia dalla sua famiglia e dai suoi amici, a differenza di altri concorrenti che hanno avuto la possibilità di incontrare più di un parente o conoscente. L’unica sorpresa per Gianmarco è stata quella di Ivana Icardi che, dopo la sua eliminazione, si è apertamente dichiarata a Onestini Junior che le ha però rifilato un sonoro due di picche. Una situazione dunque complicata che ha portato Gianmarco a lamentarsi nella Casa con il coinquilino Michael Terlizzi mentre il fratello Luca si è sfogato sui social network.

Le parole di Luca Onestini sul fratello al Grande Fratello

“Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe!”, ha dichiarato Luca Onestini in una sua storia su Instagram. “Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”, ha aggiunto Mister Italia.

Nessun aereo al Grande Fratello 16: Luca spiega tutto

Luca Onestini ha inoltre spiegato che quest’anno al Grande Fratello c’è qualche problema con gli aerei. Nei giorni scorsi i fan di Gianmarco Onestini stavano preparando un aereo con tanto di striscione per il loro beniamino ma poi qualcosa è andato storto. “Pare che quest’anno quello degli aerei abbia delle difficoltà e chi va a urlare fuori dalla casa viene bloccato…”, ha confidato l’attuale fidanzato di Ivana Mrazova.