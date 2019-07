Luca Onestini, auguri da brivido per Ivana. La risposta della modella

Luca Onestini, gli auguri per Ivana Mrazova sono da brivido: “Fondamentale nella mia vita”. La risposta della modella ceca e le parole di Giulia De Lellis

Tanti auguri Ivana Mrazova. Oggi 1 luglio la modella ceca taglia il traguardo dei 27 anni. Non poteva mancare una dedica da brivido scritta dal fidanzato Luca Onestini. E puntualmente è arrivata. L’ex tronista, che ha conosciuto la Mrazova durante il Grande Fratello Vip 2, ha riservato alla compagna parole al miele, squisite. L’amore nella coppia continua a scorrere a fiumi. Il pensiero speso dall’ex tronista lo conferma ulteriormente. Al dolce messaggio ha prontamente replicato la diretta interessata che ha accolto anche gli auguri calorosi di un’altra ex gieffina con cui è rimasta in ottimi rapporti, Giulia De Lellis.

“Per altri 6 mesi posso sentirmi un Toy Boy”. Luca Onestini tra romanticismo e ironia

“Incredibile come vola il tempo… Ma vola nella direzione giusta e quello è importante. Grazie per tutti gli auguri e il vostro affetto, Ivana“. Con questo messaggio la Mrazova ha salutato i suoi fan Instagram nel giorno del suo compleanno. L’occasione è stata sfruttata da Luca Onestini per scrivere un messaggio denso di affetto e amore: “27 anni fa nasceva una bambina che sarebbe diventata fondamentale nella mia vita, io ancora non ero al mondo (sono più giovane, ricordiamocelo). E allora ecco che oggi è una giornata Speciale perché mi ha regalato te. Buon compleanno Amore mio”. L’ex tronista chiude con l’ironia: “Ps. Per altri 6 mesi posso sentirmi un Toy Boy”. “Grazie amore Mio. Ps. Goditi questi 6 mesi da Toy Boy”, la frizzante risposta di Ivana. Viva l’amore!

Giulia De Lellis, gli auguri speciali per l’amica Ivana: “A te che meriti il meglio da questa vita”

Tra i tantissimi fan che hanno riservato un pensiero alla modella ceca è spuntata anche Giulia De Lellis, che ha dedicato una Stories Instagram all’amica. “A te che meriti il meglio da questa vita… Auguri ciccia mia”, le parole della fidanzata di Iannone che ha stretto un forte legame amichevole con Ivana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Legame che tutt’ora perdura.