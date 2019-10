Luca e Cecilia restano insieme a Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista: Luca e Cecilia stanno ancora insieme

Una coppia resta unita a Matrimonio a prima vista 2019. È quella formata da Luca e Cecilia, fin da subito tra i preferiti del pubblico. Nonostante i tentennamenti e i dubbi nati lungo il percorso, Cecilia e Luca hanno scelto di restare insieme e provare a vivere il loro matrimonio lontano dalle telacamere. Per entrambi toccherà organizzarsi visto che non vivono nella stessa città ma i due sono pronti a sacrifici e rinunce per amore. Durante l’incontro con gli esperti del programma Luca e Cecilia si sono commossi ricordando il loro matrimonio che, seppur al buio, è stato per entrambi emozionante e unico. E proprio in nome di quell’intesa nata al primo sguardo Cecilia e Luca sono pronti ad andare avanti, a viversi nella vita di tutti i giorni.

Luca e Cecilia non divorziano a Matrimonio a prima vista

“Ho cambiato idea tante volte, ma devo essere coerente col percorso che ho fatto…e voglio continuare”, ha dichiarato Cecilia all’ultima puntata di Matrimonio a prima vista. “L’ho cambiata anche io più volte, ma poi parlandone anche in famiglia e con gli amici ho visto la situazione più ampia. Non posso dire di averla conosciuta bene e mi piacerebbe vedere cosa c’è sotto la punta dell’iceberg”, ha invece detto Luca. Una decisione dunque unanime che ha portato la coppia a lasciare la trasmissione di Real Time insieme.

A breve uno speciale di Matrimonio a prima vista

Dunque happy ending per Luca e Cecilia? È ancora troppo presto per dirlo: prossimamente su Real Time verrà trasmesso uno speciale delle coppie sei mesi dopo la scelta finale.