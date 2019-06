Luca Daffrè, primo singolo e post sospetto: “Abbiamo qualcuno da tenere vicino”

Uomini e Donne, Luca Daffrè debutta con il singolo Somebody to hold

Grandi sorprese per i fan di Luca Daffrè, ex corteggiatore di Angela Nasti che a Uomini e Donne non lo ha voluto scegliere preferendogli Alessio Campoli. A cosa facciamo riferimento con esattezza? Molti di voi non se lo aspetteranno, o meglio non se lo aspettavano prima di leggere il titolo del post, ma Luca ha appena pubblicato singolo a sorpresa, e non si tratta di un prodotto scadente: si intitola Somebody to hold che, tradotto, vuol dire ‘Qualcuno da tenere vicino’ e che piuttosto orecchiabile, molto più godibile, diciamolo, di pezzi pubblicati da qualche cantante in vista di questi ultimi anni; non per niente ha collaborato per la realizzazione Andrea Damante che – come già sapete – si sta facendo strada come deejay e che non è nuovo nel mondo della musica.

Luca Daffrè emozionato per il debutto: “Tutti abbiamo ‘Qualcuno da tenere’ vicino”

“Somebody to hold – queste le parole che Luca ha scritto sul suo profilo Instagram per il lancio del singolo – out now! Disponibile su tutte le piattaforme digitali! Super felice, emozionato, carico, esaltato, mix di emozioni forti. Per me questa è una soddisfazione perché è la prima volta che mi metto in gioco così! Un super grazie a @jowelcole e @andreadamante @cdm.studio per aver collaborato e reso tutto ancora più speciale!! Tutti abbiamo ‘Qualcuno da tenere’ vicino! Nelle storie il link per l’ascolto! E tra poco super challenge, stay tuned“. Grandi emozioni e d’altra parte senz’altro anche molta ansia per i risultati che raggiungerà il singolo, anche se, considerato il numero dei fan dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne e modello, dubitiamo che si rivelerà un flop.

Singolo Luca Daffrè, il commento di Andrea Damante

Anche Damante, che ha collaborato con Luca per la realizzazione di Somebody to hold, sembra entusiasta di questo pezzo; lo si nota dalle storie pubblicate proprio da lui su Instagram: “Raga – queste le parole dell’ex di Giulia De Lellis –, allora, dicevo, oggi è uscito il disco di Luca. Caricatelo, ascoltatelo e soprattutto ballatelo”. Al momento la rete sembra aver reagito bene: staremo a vedere se Luca in versione cantante piacerà come Luca versione modello; la sfida è ardua vista la sua bellezza ma chissà… Voi che dite?