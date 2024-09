Luca Carboni racconta la malattia: “Ho creduto di morire”

Erano ormai due anni che Luca Carboni era letteralmente sparito dalla scena. Sul suo profilo Instagram, l’ultima foto pubblicata risale infatti al 2022. I suoi fans, preoccupati dalla strana assenza del cantante, si sono chiesti a lungo quale fosse stato il motivo che si celava dietro la scelta dell’artista di ritirarsi a vita privata. Ora, a sciogliere ogni riserva sulla questione è stato lo stesso artista di origini bolognesi che, in una lunga e commovente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato il difficile periodo che ha affrontato, dalla diagnosi di tumore ai polmoni fino alle cure e al desiderio di tornare più forte di prima.

La diagnosi e le cure

Era il marzo del 2022 quando a Luca Carboni cadde letteralmente il mondo addosso. Si trovava in sala registrazioni quando la diagnosi di tumore al polmone arrivò come un fulmine a ciel sereno e sconvolse completamente la vita dell’artista e dei suoi famigliari. “È stato uno shock. In pochi minuti, tutto è cambiato. Dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere. Il tumore era grande, difficile da operare”, ha rivelato Carboni.

Da quel momento in poi l’artista ha dovuto sottoporsi alle cure che prevedevano, come di consueto, la somministrazione di una massiccia dose di chemioterapici al fine di far regredire il più possibile il tumore e procedere quindi con l’operazione: “Il tumore si è ridotto di molto e ad agosto ha consentito l’operazione per asportarlo. Per fortuna non c’erano metastasi […]. Dopo due anni posso dire di essere tecnicamente guarito anche se, con questo tipo di malattia, questa parola ha un significato fragile“.

Momenti molto difficili per Carboni e tutta la sua famiglia. Il momento più complicato di tutti è stato però quello della diagnosi, descritto dallo stesso carboni come un vero e proprio shock: “Dalla notizia, dalla lastra e, soprattutto, dallo sguardo del radiologo, mi ero convinto di avere poco tempo. Ho pensato alla morte, per la prima volta, come a una possibilità concreta”.

Per l’artista bolognese la malattia è stata un'”esperienza drammatica” che lo ha costretto a rimboccarsi le maniche e tirare fuori tutta la forza che aveva per guarire e salvarsi. Infatti, sfortunatamente in molti casi la disperazione riesce ad avere la meglio sui pazienti oncologici, ma non è stato il caso di Luca Carboni che, dal giorno stesso in cui ha ricevuto la terribile diagnosi, ha deciso di cambiare completamente stile di vita.

Ha quindi smesso di fumare e iniziato a fare lunghe passeggiate che gli hanno anche permesso di riscoprire le bellezze del suo paese: “Andavo sull’Appennino e cercavo paesaggi che rendessero ancora più forte il mio rapporto con la vita”. Ora, come affermato anche dallo stesso artista, il peggio è passato e Carboni è pronto per tornare sui palchi e riprendere la sua carriera esattamente dove l’aveva lasciata, certo di poter ancora contare sul grande affetto del suo pubblico.