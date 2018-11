Luca Argentero, la fidanzata Cristina Marino: “Nozze e figli rimandati”

Luca Argentero, la fidanzata Cristina Marino: “Sto vivendo un momento difficile, parliamo spesso di figli”

Per ora nessun matrimonio per Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino. Per l’attrice questo è davvero un periodo d’oro, secondo quanto racconta lei stessa in un’intervista per la rivista Gente. La giovane sta vivendo anni davvero importanti sia nel mondo del lavoro che nella sua vita sentimentale. Tutto sembra andare a gonfie vele per Cristina, che intanto sogna di interpretare un ruolo importante in un film. Ultimamente il pubblico di Canale 5 l’ha vista interpretare Sonia, soprannominata The Body, ne L’Isola di Pietro. L’attrice è anche molto seguita sul web. Possiede, infatti, il blog Befancyfit. Il sito è abbastanza amato, in quanto è nato proprio attraverso una grande passione della Marino, la palestra. Piano piano questo bisogno di condividere con altre persone il suo amore per l’attività fisica è diventato un lavoro. Ma quando darà una svolta alla sua relazione con Luca Argentero? I fan stanno già sognando le loro nozze.

Cristina Marino e Luca Argentero sposi? Per ora nessun matrimonio per la coppia

Al momento, però, sembra proprio che Argentero e Cristina non siano ancora pronti per questo passo importante. A 27 anni, la Marino ammette che sta vivendo un momento felice. Non sente, però, la necessità di del papà che la porta all’altare o di tutto ciò che riguarda i preparativi di un matirmonio. Nonostante ciò, spera di vivere una giornata speciale che faccia da promessa d’amore con il suo Luca in un modo ben preciso: “Mi piacerebbe una promessa d’amore fatta a piedi scalzi in riva al mare”. Cristina vorrebbe una festa intima, ma che comunque sia per tutti divertente. Intanto, in questo momento tra le sue proprità non c’è un figlio. Intanto, la loro relazione procede a gonfie vele. Tra i due quello più permaloso è lui, ma lei vuole avere sempre ragione. Nonostante ciò, non ci sono troppo spesso litigi nella coppia.

Luca Argentero, la fidanzata Cristina Marino: “Un figlio è un argomento di cui parliamo, ma le decisioni sono rimandate”

“Un figlio è un argomento di cui parliamo”, rivela Cristina nel corso dell’intervista. Dunque, sembra proprio che i due vogliano metter su famiglia insieme. Ma forse questo non è il momento giusto per entrambi. Infatti, la stessa fidanzata di Argentero ammette che questo tipo di decisioni per ora sono state rimandate. Probabilmente la Marino ha bisogno ora di godersi al massimo il successo che sta ottenendo nel lavoro. Non ci resta che attendere per vedere Argentero sposare la sua Cristina.