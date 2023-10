Luca Argentero e l’aiutino al provino del GF: dopo 20 anni la verità

Non è semplice trasformare la notorietà quasi caduta dal cielo per sbaglio in fama duratura. Il processo è riuscito a pochi. Tra questi c’è Luca Argentero, 45 anni ed ex tante di tante cose prima di imporsi come uno degli attori più amati dagli italiani. Il trampolino di lancio fu il Grande Fratello che lo fece conoscere a milioni di persone. Tanti però sono transitati dalla Casa di Cinecittà per poi perdersi. Non lui che ha saputo far rendere al massimo quell’esperienza, creandosi una carriera stellare a suon di ciak.

Intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato diversi aneddoti curiosi relativi alla sua ascesa, come quello relativo alla coda saltata per i casting del Grande Fratello. Tutto merito della sua famosa cugina Alessia Ventura: “Lei, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì”.

Dopo il GF ecco le prime esperienze di recitazione. Il physique du rôle c’era, la notorietà pure. Mancavano però le competenze all’inizio. Argentero però ebbe comunque una chance a Carabinieri, fiction di grande successo. Come lui stesso ha rivelato, all’epoca non sapeva recitare, ma fu comunque arruolato: “Era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza”.

Sul set con Julia Roberts e la consacrazione con Ferzan Özpetek

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Luca si è messo a studiare parecchio, migliorandosi. Non tardarono ad arrivare altri lavori. Così eccolo sul set con Julia Roberts in Mangia, prega, ama: “Lì ho capito come si riconosce una grande star: non dai milioni di dollari del cachet, ma dalla luce magica che le si accendeva negli occhi appena gridavano: “Ciak, azione””.

La consacrazione arrivò quando venne diretto da Ferzan Özpetek in Saturno Contro. Argentero non era più il ragazzo baciato dalla fortuna del Grande Fratello. Era diventato un attore a tutti gli effetti, in grado di partecipare a progetti importanti:

“Per me Ferzan è stato davvero un santo, perché mi ha permesso di essere a mio agio in mezzo a un cast strepitoso. Avere lavorato con lui è una certificazione di qualità. Di Saturno contro ho un ricordo quasi mitologico. Ero inesperto, puro, entusiasta, con quel cast eccezionale ho brillato di luce riflessa. La mia unica preoccupazione era di non fare troppe cavolate”.

Le rivelazioni sulla moglie Cristina Marino

Circa otto anni fa Argentero ha trovato l’amore maturo, quello che può durare per tutta la vita. Con Cristina Marino, che oggi è sua moglie e con la quale ha avuto due figli, ha compreso rapidamente che il sentimento era forte. Il primo incontro avvenne sul set di Vacanze ai Caraibi, nel 2015, a Santo Domingo. “Mi sono girato e l’ho vista sotto una palma. Bellissima”, ha raccontato l’attore a proposito della folgorazione d’amore avuta.

Quindi il corteggiamento: “Classico. Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa”. La Marino in tempi non sospetti ha rivelato che ha capito che fosse l’uomo giusto per lei quando per la prima volta ha aperto il frigo di casa sua, trovando dentro hamburger vegetali, zenzero e lime. “Sembrava che la spesa l’avessi fatta io”, ha chiosato la Marino.

“Il mio frigo – ha raccontato l’attore sempre ai microfoni del Corriere della Sera – è esattamente così. Prendersi cura di se stessi è importante, scegliere quello che si mangia e stare in forma è uno stile di vita, che non vuole dire solo rinunce, stenti e sacrifici. Pizza, gelato, pasta al sugo vanno benissimo, mai invece i cibi confezionati“.

D’altra parte a casa Argentero-Marino la cura del benessere psicofisico è roba su cui si pone attenzione quotidianamente. Cristina ha il polso della situazione e funge anche da personal trainer per il marito. “Severissima, al limite dell’insopportabile – ha commentato simpaticamente Luca -, ma avere un personal trainer in casa è un privilegio. Mi usa come prima cavia del suo metodo, sono un progetto vivente, mi riprogramma di continuo”.

Capitolo gelosia:

“C’è, ma sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate. Ogni tanto certo succede che qualcuno per strada mi riconosca e mi punti addosso il cellulare tipo scimmia allo zoo”.

Luca e la moglie sono presenti anche sui social. Non in modo ossessivo come altri loro colleghi, ma nemmeno in maniera totalmente passiva. L’ultimo sfondone fatto in rete? “Giorni fa – ha spiegato l’attore- ho pubblicato sui social una mia foto di scena in cui ero serio e concentrato. Ma una delle radiografie alle mie spalle, quella di un ginocchio, era appesa al contrario, l’ho scoperto leggendo i commenti di veri specialisti sotto il post”.