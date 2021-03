Luca Argentero e Cristina Marino si sposano: preparativi in corso

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano! Non è solo un gossip, né un pettegolezzo: è ufficiale, il matrimonio ci sarà. A svelare tutto è stata proprio Cristina, forse inavvertitamente. Di sicuro non si aspettava di suscitare così tanta curiosità da parte dei follower ed essere quindi costretta a rispondere alle domande. O meglio, nessuno l’ha ovviamente costretta, ma ha voluto ricambiare l’affetto di tanti fan raccontando qualche dettaglio in più. Ha pubblicato dei video insieme alla sua wedding planner, ma senza dire nulla. Erano dei video simpatici e divertenti durante una degustazione, ma vederla insieme a una wedding planner ha scatenato i suoi follower.

Quindi si è sentita in dovere di confermare quello che però era già evidente: “Che mi sposo è evidente”. Dopo questa conferma ufficiale forse sono stati in tanti a inviarle messaggi per saperne di più. Quando si tratta di matrimoni, infatti, gli appassionati di cronaca rosa si scatenano e vogliono sapere tutto. Anche per prendere spunto, a volte. Ma Cristina e Luca si sono sempre mostrati molto gelosi del loro privato, tendono a non condividere molto della loro vita. Insomma, a loro non piace condividere tutto con il pubblico e quindi ha messo le cose in chiaro: non racconterà proprio tutto.

Del matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino si sa ben poco quindi, ma qualcosina lei ha rivelato. Ha subito precisato che non condividerà molto perché a loro piace che le cose private rimangano private. Tuttavia è chiaro che i preparativi sono in corso, seppure con il Covid nulla è sicuro. E infatti Cristina ha detto:

“Sarà una cosa molto semplice. Covid permettendo, quindi è tutto in standby. Sarà una festa d’amore semplicissima. Con allestimento semplicissimo. La parola chiave è semplicità”

Per ora può raccontare solo questo, più avanti chissà potrebbe rivelare ulteriori dettagli. Ha promesso ai fan che li terrà aggiornati, ma li ha anche avvertiti: non vedranno né sapranno proprio tutto. Ci penseranno le riviste di gossip a scoprire di più? Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia molto amata, per cui sono in tanti a volerne sapere di più e i giornalisti potrebbero accontentarli. Per il momento comunque non si conosce né la data del matrimonio né la location.