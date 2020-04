Luca Argentero: “Finale di Doc già girato” e parla della seconda stagione

Doc-Nelle tue mani quando va in onda la seconda parte: le ultime dichiarazioni di Luca Argentero

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Luca Argentero ha svelato qualche anticipazione su Doc-Nelle tue mani, l’ultima fiction di successo di Rai Uno. A causa del Coronavirus il set della serie è stato chiuso cinque giorni prima della sua conclusione effettiva. E così la Rai ha deciso di trasmettere la prima parte ora e la seconda in autunno. In realtà, però, come raccontato dall’attore protagonista, il gran finale è stato girato e mancano davvero poche scene per completare la prima stagione. Che potrebbe allungarsi con una seconda e Argentero ha già dato la sua disponibilità, per la gioia degli otto milioni di telespettatori che hanno seguito con interesse e passione la storia del dottor Andrea Fanti.

Cosa ha detto Luca Argentero sulla fine di Doc-Nelle tue mani

“Vi anticipo che il gran finale è stato già girato. Alcune risposte ci saranno, qualcos’altro, invece, resterà aperto…Seconda stagione? Io la farei“, ha dichiarato Luca Argentero. E dati gli incredibili ascolti tv raggiunti sembra scontato pensare ad un rinnovo di Doc-Nelle tue mani, tratto dalla storia vera di Pierdante Piccioni. “Di 24 settimane di riprese, resta una settimana da completare. Quando riprenderemo, e con quali precauzioni, dipenderà dalle indicazioni del governo”, ha spiegato il 42enne, che divide il set con colleghi talentuosi come (solo per citarne alcuni) Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon.

Luca Argentero soddisfatto del successo di Doc-Nelle tue mani

Luca Argentero ha così commentato il grande successo ottenuto da Doc-Nelle tue mani: “In un momento così duro, la reazione del pubblico a una serie medical poteva essere imprevedibile. C’è molta più gente davanti alla tv perché non si può uscire, è vero…Ma il pubblico ha il telecomando. Se ha scelto di vedere noi vuol dire che abbiamo lavorato bene“.