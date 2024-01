Luca Argentero a C’è posta per te: la famiglia dei non detti

Maria De Filippi ha aperto la terza puntata della nuova edizione di C’è posta per te con la presentazione del primo ospite: Luca Argentero. L’attore torinese è stato chiamato da Maria in sostegno di Arianna, protagonista della prima storia.

La storia di Arianna è una storia commovente, una storia d’amore ma anche di dolore. Nel 2021 viene diagnosticata al padre una forma di leucemia rara. La madre e la sorella, durante tutto il decorso della malattia, sono state vicine al padre, senza però conoscere la verità. La ragazza invece, lavorando come infermiera sapeva che, nonostante la tac fosse negativa, le cose non stavano andando per il verso giusto e, le possibilità del padre di farcela erano pressoché nulle. Aveva deciso di tenere la verità per sé, forse per fare in modo che la speranza della madre e della sorella potesse, in qualche modo, contagiare il padre. Non si smette mai di credere che i medici possano sbagliare, ma Arianna sapeva che solo un miracolo poteva ribaltare la situazione. Questo è stato il primo non detto. Quando il medico ha pronunciato per la prima volta la parola metastasi, tutto è cambiato. E in seguito alla morte del padre, la situazione è precipitata. Arianna vorrebbe che la sorella smettesse di chiudersi in bagno a piangere da sola. Non più silenzi, non più cose non dette. Una sola richiesta: vivere assieme il dolore e, da quel dolore, ripartire. Arianna, per la prima volta da ormai tanto tempo, riesce a parlare con la madre con estrema sincerità e con la voglia di iniziare una nuova fase della vita:

La nostra è la famiglia dei non detti, e io questa cosa la voglio cambiare. Non dici una cosa perchè hai paura che si possa piangere. Non la dici perchè la dai per scontata. Questa cosa l’ho capita dalla morte di mio padre. Il dolore va vissuto… Io non voglio questo. Voglio piangere e voglio che mia madre pianga. Voglio piangere assieme a lei e a mia sorella. Tu mamma sentirai più freddo perché sei rimasta sola, senza quel papà casinista che per cucinare sporcava tutto, che metteva la musica alta, che ti prendeva sottobraccio e ti portava al castello perché sapeva che era la tua cosa preferita, che per i tuoi 60 anni ti ha organizzato una festa a sorpresa, che rientrava a lavoro con tulipani e rose, e ti si illuminava il viso. Non riesco ad immaginare il vuoto che senti quando la sera vai a dormire nel letto vuoto.

L’ingresso di Luca Argentero

Arianna ha chiesto scusa alla madre e alla sorella perché è convinta che, se avesse raccontato da subito la verità, magari le due donne si sarebbero potute godere appieno il padre nei suoi ultimi mesi di vita. E, a sorpresa, insieme alle scuse della ragazza, è entrato in studio Luca Argentero. L’attore, attualmente in onda su Rai 1 con la nuova stagione di Doc nelle tue mani, vuole essere un regalo, da parte di Arianna per la madre e la sorella, un passo verso una serenità rinnovata. Luca ammette di aver imparato, nel corso degli anni, a vivere le emozioni, e a lasciarle andare:

Mettersi a piangere di fronte ad una troupe è più facile che farlo con i familiari. Ma l’invito di Arianna è l’unica strada per mandare avanti questa bellissima famiglia. Complimenti Arianna, non è semplice imparare a chiedere come stai e ad essere onesti nella risposta. È la cosa più complessa che esista. Non dire le cose è peggio che dire le cose che sentiamo veramente. Non credo che tu debba chiedere scusa di nulla. Io faccio il medico per finta, ma ho a che fare con il vostro lavoro, un lavoro che non sceglierei mai. Non esiste un libretto di istruzioni per i comportamenti in una situazione così’ complessa.

L’attore vuole contribuire a questa nuova ripartenza. E consegna alle tre donne un piccolo regalo personale: un biglietto aereo per una capitale europea a loro scelta: il viaggio della ripartenza. Un nuovo inizio, nuove sicurezze ma soprattutto spazio alle emozioni. Riuscire a sorridere di queste cose è la vera chiave: questa la chiosa di Luca.