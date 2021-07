Luca Abete bloccato su Instagram: c’entrano Barella e Locatelli

Luca Abete, popolare inviato del tg satirico Striscia la Notizia, è tornato a far parlare di sé non per le sue inchieste-denuncia televisive, bensì per un fatto che lo ha visto protagonista in prima persona. Assente da qualche giorno dal suo account Instagram, l’inviato ha raccontato in una story cosa gli è accaduto.

“Sono stato bloccato da Instagram” ha annunciato nelle ultime ore il popolare inviato e volto di Canale 5. Tanti suoi follower, infatti, si erano messi in allarme non vedendo più attivo Luca sul suo account ufficiale nel noto social network di condivisioni di immagini.

Abete ha spiegato che, in seguito alla condivisione di un breve filmato, Instagram ha ritenuto di dover prendere nei suoi confronti il drastico provvedimento. Ma cosa avrebbe fatto l’inviato di così grave? A spiegare i fatti e chiarire i dubbi è lo stesso inviato.

Luca aveva condiviso sul suo account ufficiale Instagram un brevissimo vide – pochi secondi in tutto – di un episodio avvenuto in campo agli Europei 2020. In particolare il frame riguardava Barella che lanciava una bottiglietta mentre era in panchina a Locatelli.

Il tutto sarebbe avvenuto durante la partita Italia-Galles. La reazione di Locatelli non sembra essere stata delle migliori, dimostrando di non aver affatto gradito il gesto dell’altro calciatore. Una scena, dunque, che in tanti non la percepirebbero come offensiva per chi la vede.

Di diverso parere invece è il team di controllo di Instagram, che ha reputato quelle immagini come lesive ed offensive. Tanto quindi è bastato per bloccare l’account per tre giorni. In seguito alla riapertura dell’account, Luca pone una domanda legittima: “Ma allora non sono altrettanto offensive gli insulti che riceve quasi quotidianamente sul social?“.

Un dubbio legittimo e condivisibile che ha aperto una nuova discussione su quelli che sono i parametri – a volte fin troppo restrittivi e incomprensibili – applicati dal noto social network. Tra i tanti vipponi che sono stati oggetto di tali restrizioni e ‘censure’ si annovera anche Can Yaman.

In tanti infatti ricorderanno che una sua foto mentre prende il sole a torso nudo a Napoli, scomparve per qualche giorno dall’account Instagram del divo turco. In seguito ad alcune segnalazioni, il social ritenne di dover censurare lo scatto. Per poi qualche giorno dopo ritornare sui suoi passi.