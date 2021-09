Luana Ravegnini torna con Check Up: perché ha lasciato la tv dieci anni fa

Luana Ravegnini è pronta a tornare in televisione. Dopo dieci anni di assenza la conduttrice con un passato da modella è pronta a ripartire con Ckeck Up. Inizialmente il programma doveva essere condotto da Elisa Isoardi ma poi la dirigenza Rai ha optato per la presentatrice classe 1968. La nuova edizione del format partirà il 25 settembre su Rai Due: andrà in onda ogni sabato mattina alle 11.15.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Luana Ravegnini ha svelato il motivo della sua lunga assenza. All’apice della sua carriera ha infatti deciso di mollare tutto e trasferirsi a Londra. L’ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2011, quando ha presentato Due passi in Italia su Rai Due.

Luana Ravegnini ha abbandonato il suo lavoro per seguire il marito Renato Della Valle, di professione imprenditore, in Inghilterra. Qui l’uomo aveva ricevuto un’offerta molto importante per la sua carriera. La Ravegnini – che in passato ha amato per sei anni Claudio Lippi – ha messo così in stand by il suo percorso nello showbiz.

Una scelta dettata pure dall’amore per la figlia Adele Maria, che all’epoca aveva solo otto anni e aveva bisogno di avere accanto entrambi i genitori. Luana Ravegnini ha ribadito di non essersi mai pentita di questa scelta così drastica. Anche se ovviamente non è stato semplice.

Luana ha infatti ammesso che i primi tempi a Londra non sono stati facili ed è stata dura ambientarsi in una città, in un nazione, del tutto nuova. Come capita a tanti italiani all’estero la Ravegnini si sentiva spaesata e sentiva molto la mancanza dell’Italia. Poi, a poco a poco, è riuscita ad ambientarsi.

Luana Ravegnini ha precisato:

“Oggi sono felice della mia scelta: ho una famiglia ancora bella e unita e una figlia che ho potuto crescere e godermi al massimo”

Ora che Adele Maria è cresciuta e ha iniziato l’Università a Milano Luana Ravegnini ha colto al volo l’occasione di condurre Check Up. La 53enne sarà pendolare per amore: la trasmissione viene infatti registrata a Napoli mentre il marito Renato è ovviamente rimasto a Londra.

“Renato è felicissimo per questo mio ritorno in tv: dice che da quando mi hanno proposto questo programma ho una nuova luce negli occhi”

Check Up è inoltre un modo per Luana Ravegnini per rispolverare la sua laurea in Odontoiatria. In più è sempre stata una salutista convinta, alla quale piace mangiare bene e fare movimento. Una trasmissione, dunque, nelle corde della Ravegnini.