Love is in the air, nuove puntate turche: dove seguirle, canale e orario

Love is in the air è la nuova serie tv turca targata Mediaset che sta appassionando il pubblico televisivo italiano in questa calda estate 2021. La storia d’amore tra la bella Eda ed il suo capo (tipico cliché da dizi turca) fa sognare e sono in tanti a chiedersi in questi giorni qual è il sequel della narrazione.

Come è stato già detto, Love is in the air è composta in totale da 50 episodi turchi. Qual è la differenza tra puntate turche e quelle italiane? Il tempo della messa in onda. Solitamente un episodio turco ha la durata di 12o-200 minuti. In certi casi si va anche molto oltre.

In Europa, invece, questi tempi televisivi per un episodio di soap opera sono davvero troppi. Nel riadattamento italiano, infatti, le telenovelas hanno una durate media ad episodio di circa 45 minuti. Da ciò ne deriva che la messa in onda delle serie tv turche in Italia allunga notevolmente i giorni della loro presenza nei palinsesti tv.

Love is in the air: diretta e puntate turche

La popolare dizi con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bursin è in onda in Italia dal 31 maggio 2021. Due stagioni in tutto. Il numero degli episodi, invece, cambia: 50 nella versione turca, 150 in quella italiana. Per chi volesse quindi scoprire il sequel della narrazione ha la possibilità di vedere gli episodi in prima tv turchi.

Dove vedere le puntate turche di Love is in the air? Per seguire Sen çal kapimi (questo è il titolo originale della soap) in diretta basta collegarsi al portale della Fox Turchia. Basta quindi selezionare la nostra dizi per rivedere le puntate già messe in onda, ma soprattutto vedere in diretta i nuovi episodi.

Se invece utilizzate il vostro smartphone per vedere le soap, dovrete scaricare prima l’app Fox&Fox Play. Nel menu a tendina selezionate ‘Canli Yayine‘ quindi si è automaticamente reindirizzati al programma messo in onda. La messa in onda dell’episodio 42 è prevista per mercoledì 23 giugno 2021 alle 20,00 su Fox.

Bisogna però tenere presente che tra la Turchia e l’Italia c’è un fuso orario di 1 ora. Quindi chi volesse vedere in diretta la nuova puntata di Sen çal yapimi deve collegarsi alle ore 19 italiane. Altra cosa che favorisce la visione del programma è la presenza dei sottotitoli in italiano.