Lost, morta Mira Furlan: grave lutto nel mondo delle serie tv e del cinema

Il mondo del cinema e delle serie tv piange la morte di Mira Furlan, attrice di origini croate venuta a mancare nelle scorse ore, a 65 anni. La donna, tra i tanti ruoli interpretati lungo la sua carriera, ha anche vestito i panni di Danielle Rousseau nella fortunata serie tv Lost, intreccio narrativo e televisivo partorito dalla mente geniale e creativa di J.J. Abrams. Nella trama fantascientifica dei naufraghi perduti ha preso parte a 20 episodi. Tra le altre interpretazioni la si ricorda in Babylon 5. Non solo: Mira ha anche lavorato con Sergio Castellitto che l’ha diretta nella pellicola Venuto al mondo.

A dare notizia della scomparsa della Furlan è stato il suo profilo Twitter. Le persone che lo gestiscono hanno però preferito glissare sui motivi che hanno portato la 65enne al decesso. Tuttavia l’ideatore di Babylon 5, J. Michael Straczynski, ha fatto capire che la Furlan lottava da tempo contro una malattia. Probabile quindi che si sia arresa a un male incurabile anche se non c’è alcuna conferma in tal senso. Mira è nata il 7 settembre del 1955 e si è spente due giorni fa, il 20 gennaio 2021.

La biografia di Mira Furlan

Mira nacque a Zagabria da madre e padre croati, entrambi professori universitari. La sua carriera da attrice prese avvio proprio in Croazia, dove collaborò anche con il ‘maestro’ quotato a livello internazionale Emir Kusturica. Il regista la diresse in Papà è in viaggio d’affari, che si aggiudicò la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1985.

Dopo lo scoppiò della sanguinosa guerra che coinvolse i Paesi jugoslavi, assieme al marito Goran Gajić, originario della Serbia, decise di andare negli Stati Uniti; vi approdarono nel 1991. Nel Paese a Stelle e Strisce non smisero di lavorare. Gajić, di professione regista, la diresse in diverse puntate di Babylon 5.

Mira alternò ruoli in produzioni americane a ruoli in produzioni croate, ‘dividendosi’ tra gli Usa e la terra di origine. Come prima accennato ha lavorato anche con Sergio Castellitto. Nel 2012 è una delle attrici di Venuto al mondo, film tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini (moglie di Castellitto) la cui trama ha per contesto la guerra nei Balcani.

La Furlan entrò nella produzione di Lost nel 2004. Fu la Danielle Rousseau nelle prime 4 stagioni della serie. Dopodiché uscì di scena per volontà sua in quanto iniziò a sentire il peso di vivere alle Hawaii in pianta stabile, in quanto lì si giravano le scene della fiction.