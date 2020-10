Lory Del Santo picchiata e abusata per un’intera notte: “Incubo”, il racconto

Lory Del Santo ha rilasciato una serie di dichiarazioni inquietanti e preoccupanti nell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”. La regista ha raccontato un fatto inedito della sua vita, sostenendo di essere stata picchiata e abusata da un uomo per una notte intera, in una stanza di un hotel. Non chiaro quando l’episodio sarebbe accaduto. Non chiaro nemmeno il luogo dove si sarebbero perpetuate le violenze.

La vicenda non è mai stata denunciata nelle sedi opportune da parte della Del Santo, che ha detto di aver sbagliato e che ha preferito dimenticare per paura di dover affrontare delle ritorsioni. L’attrice ha discusso del noto recente caso che ha investito Sara Croce, giovane 22enne, ex Bonas di Avanti un Altro. La ragazza, dopo aver vissuto una love story con un miliardario iraniano, il 56enne Hormoz Vasfi, si è vista recapitare una richiesta legale di risarcimento per oltre un milione di euro. Motivo? “Relazione per profitto”.

Tornando alle violenze subite, la Del Santo ha raccontato che è entrata in contatto con questo misterioso uomo grazie a una amica, che glielo ha presentato. “Ci eravamo conosciuti al ristorante – narra -, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire.”

Lory avrebbe declinato più volte l’offerta, ma vista l’insistenza di lui – che le avrebbe detto che avrebbe solo fatto una telefonata rapida e che avrebbe recuperato una cosa, prima di andare a cena – alla fine lo ha accompagnato. Mai decisione fu più sventurata. Da lì, sarebbe cominciato l’inferno di quella notte:

“L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata. Lui se ne è accorto, mi ha rincorso, ma io sono scappata via verso l’uscita. Ho subito una violenza fisica e psicologica. I petali di rose, il profumo nell’acqua, era un pazzo: Immaginavo di scendere e trovarmelo davanti come nei film. Una volta uscita dall’albergo, invece, mi sono sentita libera. E’ stata una cosa strana, era l’alba, ho deciso di non denunciare, di dimenticare”.

L’attrice ha quindi ribadito che, nonostante avesse “la faccia gonfia”, non ha denunciato per timore. Un duplice errore, spiega sempre Lory: il primo quello di fidarsi di una persona praticamente sconosciuta, il secondo quello di non aver parlato nelle sedi opportune all’epoca dei fatti.

Lory Del Santo sul caso Sara Croce – Vasfi

Di recente è balzata alle cronache la vicenda Sara Croce – Vasfi. La Del Santo ha dichiarato di aver vissuto una simile situazione in passato, con un uomo ricchissimo che dopo la fine della relazione le ha chiesto indietro tutti i regali a lei donati durante la love story. Stesso copione dell’ex Bonas di Avanti un Altro e del magnate iraniano, con una differenza. Lory avrebbe restituito tutti i beni ricevuti in regalo: “Io sono stata così ingenua che gli ho ridato tutto. Tornassi indietro, non lo rifarei”. Infine, un’ultima chicca: “Un uomo provò proprio a comprami. Erano gli anni ’90, una persona mi offrì 10 milioni al mese per fare la sua fidanzata.”