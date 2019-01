Lory Del Santo, la confessione sull’ex a Mattino5: “Non ha fatto una bella figura”

Lory Del Santo e la rivelazione sul padre di uno dei suoi figli: “Non si cresce mai abbastanza”

Preferisce non fare il nome del diretto interessato, ma Lory Del Santo fa una confessione particolare a Mattino 5. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci apre la seconda parte della trasmissione con alcuni servizi riguardanti i Vip più spendaccioni. In particolare, vengono mostrati Cristiano Ronaldo, David Beckham e Gianluca Vacchi. I tre hanno spesso fatto dei regali anche alle loro donne. Ma ecco che proprio su questo punto, Lory ci tiene a fare una precisazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip afferma di essere stata anche lei insieme a persone molto ricche. In particolare, ricorda un suo ex, di cui preferisce non fare il nome. Quest’uomo le avrebbe fatto un regalo davvero importante, ovvero una Porsche. Lory era molto contenta di questo dono così costoso, ma poi arrivò presto a una conclusione inaspettata. Questa macchina era stata intestata a una società e un paio di chiavi venivano custodite anche dal suo ex. Dunque, Lory vuole precisare che, in realtà, questi uomini ricchi non fanno regali personali, bensì cose che possono essere usate anche da loro. “Bisogna essere esperti nella vita, non si cresce mai abbastanza”, rivela Lory. Ma non solo, l’attrice rivela qualche altro dettaglio.

Lory Del Santo, chi è l’ex che le ha regalato la Porsche? “Non ha fatto una bella figura”

La Del Santo è sicura di ciò che dice, in quanto rivela di esserci già passata. L’ex gieffina sa bene cosa significa stare con un uomo benestante. Proprio per tale motivo, ritiene di poter dire la sua al riguardo. “Non avevo mai avuto una macchina sportiva, ero felicissima”, rivela Lory, che ha sempre amato la Porsche. Secondo lei, però, non si trattava di un vero e proprio regalo, visto che doveva essere condivisa con il suo ex. Ma di chi si tratta? L’attrice, che attualmente sta con Marco Cucolo, preferisce non rivelare il nome. Tra i suoi ex vi sono, ad esempio, Silvio Sardi ed Eric Clapton. Non sappiamo di preciso, però, a chi si riferisce. “È un padre, non lo voglio nominare perché è una persona che non ha fatto una bella figura. Lasciamolo lì dov’è”, dichiara l’attrice. Tutti in studio vorrebbero sapere chi è questo ex, con cui sarebbe stata un anno e mezzo. Nonostante non faccia il nome, Lory rivela anche altri dettagli su questi regali.

Lory Del Santo e i regali dell’ex: il racconto sui gioielli che ha dovuto restituire

L’attrice afferma di aver anche ricevuto dei gioielli da questa persona. Dopo una lite, Lory sarebbe stata costretta a tornare indietro i regali ricevuti. “Mi aveva regalato dei gioielli, abbiamo avuto un litigio e li ha voluti indietro”, confessa Lory. Sembra proprio che la Del Santo non nutra molta stima nei confronti di questo suo ex. Intanto, in studio, le viene chiesto se lei, invece, si lascia andare con i doni verso le persone amate. L’ex gieffina dichiara di essere una persona molto generosa, che fa spesso molti regali. Ma soprattutto Lory ci tiene a precisare che lei non si farebbe mai tornare indietro un regalo.