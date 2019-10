Lory Del Santo, Conversano nega il bacio ma il fotografo svela tutto: “Ero a 2 metri”

Pomeriggio Cinque, il presunto bacio di Giovanni Conversano e Lory Del Santo continua a far discutere

Puntata movimentata quella di oggi di Pomeriggio Cinque, dove per molto tempo Giovanni Conversano e Lory Del Santo sono stati assoluti protagonisti. O meglio, il loro presunto bacio, visto che la Del Santo non era presente in studio; hanno preso parte invece alcuni paparazzi tra cui Alan Fiordelmondo, alcuni opinionisti tra cui Biagio D’Anelli, e due dei diretti interessati, cioè Rocco Pietrantonio e il già citato Conversano. Riepiloghiamo cos’è successo perché chi non ha seguito la vicenda rischia di sentirsi smarrito: in questi giorni la Del Santo ha accusato Conversano di averle teso una trappola una decina di anni fa organizzando una paparazzata; il riferimento era ad alcune foto che vedevano i due baciarsi ai tempi in cui lei era fidanzata con Pietrantonio.

Conversano VS Del Santo, le accuse e la difesa: l’ex tronista risponde

Gli scatti ovviamente hanno fatto scandalo ma la Del Santo ha cercato subito di far capire che è stata vittima di un presunto giochino di Conversano che può essere così sintetizzato: contattare il paparazzo, farsi trovare in una location poco frequentata con una donna famosa e finire sui giornali con foto compromettenti. Questa, sostanzialmente l’accusa di Lory che sembra aver irritato Giovanni: l’ex della Enardu ha infatti spiegato che “Lory era una donna ed era una donna affascinante, e la invitai a cena. Abbiamo trascorso una serata piacevole. Quella foto – ha chiarito dopo – era quando lei scappava”; Conversano voleva dire che non c’è stato alcun bacio, se non sulla guancia, e lo ha ripetuto più volte sostenendo di non essere stato l’amante di nessuno. “Lory dice che questa cosa è stata organizzata”, gli fanno notare a un certo punto. “Lei – risponde lui, sicuro delle sue affermazioni – era più famosa di me, quindi era giusto che lei fosse seguita e non io”.

Alan Fiordelmondo ha scattato la foto: Conversano smentito, le dichiarazioni

Contro Conversano si è schierato Biagio D’Anelli che lo ha invitato a dire la verità dopo anni: secondo lui era impossibile che uscissero delle foto proprio quando lui e Rocco stavano facendo una serata in Puglia e soprattutto in una location così appartata. Giovanni ha continuato a ripetere la sua versione ma non ha trovato appoggio nel paparazzo Alan Fiordelmondo che era presente quella sera e assieme a un altro fotografo ha scattato le foto incriminate: “La serata – ha spiegato – è stata romantica, il bacio è stato un bacio autentico. Ero a due metri dal vetro, voi non avete visto niente. Noi stavamo seguendo Lory”. “Nel tranello ci sono cascato io con tutte le scarpe”, ha commentato allora Conversano che ha sempre cercato di prendere le distanze da quanto stava emergendo in studio.

Rocco Pietrantonio crede a Lory: “Persona credibile”

Si è un po’ scherzato anche sulle corna di Rocco ma lui ha detto chiaramente di fidarsi della sua ex: “Siccome Lory è una persona credibile e ha sempre detto la verità, perché Lory Del Santo dice che Giovanni ha organizzato questa pararazzata? Secondo me era organizzata!”. Ricapitolando: Lory dice di essere stata ingannata da Giovanni, lui crede invece di essere vittima di un suo tranello, entrambi sostengono di non essersi baciati, il fotografo che ha scattato la foto dichiara il contrario e Rocco pensa che Conversano abbia organizzato tutto ma che il bacio non ci sia stato. Sicuramente della faccenda si parlerà nei prossimi pomeriggi, quindi restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!