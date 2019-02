Lory Del Santo contro la Marchesa d’Aragona a Pomeriggio 5: lo scontro

Pomeriggio 5, Lory Del Santo: lo scontro con la Marchesa d’Aragona in diretta tv

Lory Del Santo non ce l’ha fatto e alla fine ha perso le staffe. Nella nuova diretta di Pomeriggio 5, la Marchesa d’Aragona ha dato il meglio, o forse il peggio, di sé. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto alla padrona di casa, nonché Barbara d’Urso, di non essere più chiama ‘marchesa per identificazione personale’. Di fronte alla sua richiesta, in studio si è scatenato il caos. Tensione tra gli ospiti che non ci hanno pensato due secondi in più ad attaccare la signora Daniela. Lei si è difesa e alla fine si è tornati a parlare della sua presunta laurea in estetologia e non solo.

Lory Del Santo chiede un po’ di silenzio alla Marchesa d’Aragona: lite a Pomeriggio 5

Stanca di sentir parlare solo lei e di sentirla soprattutto inveire contro tutti gli altri ospiti presenti in trasmissione, Lory Del Santo ha perso le staffe. La nota e dolcissima attrice ha chiesto un po’ di eduzione da parte della Marchesa d’Aragona. La donna ha invitato Daniela a stare un po’ in silenzio, lasciando un po’ di spazio anche a tutti gli altri. Per la Del Santo era importante che la Marchesa capisse che non poteva esigere di parlare soltanto lei e per tutto il corso della puntata. Di fronte alla sfuriata della sua ospite, Barbara d’Urso è rimasta in silenzio e ha cercato di spostare l’attenzione su un altro argomento.

Marchesa d’Aragona contro tutti a Pomeriggio 5: Lory Del Santo perde le staffe

La Marchesa ne ha avuta una per tutti questo pomeriggio. Neanche Barbara d’Urso è riuscita a farla restare in silenzio per più di un minuto. Oggi, la donna era più agguerrita che mai. Quando Lory Del Santo ha perso la pazienza e si è vista costretta ad intervenire, Daniela si è calmata e ha lasciato parlare l’attrice. Alla fine, tutti gli ospiti si sono mostrati alquanto infastiditi dall’atteggiamento dell’ex gieffina.