Loretta Goggi: “Rivoluzione Mediaset? Il GF così non ha più senso”

Loretta Goggi nel corso della sua lunga carriera è stata la protagonista di numerosi successi che hanno contribuito a lasciare un segno indelebile nel panorama televisivo e canoro italiano. Personalità poliedrica, la Goggi è stata cantante, conduttrice, attrice, imitatrice e showgirl ed è riuscita a farsi strada nel cuore del pubblico grazie alla sua innata simpatia e al suo incredibile talento.

È stata sicuramente una vita piena di soddisfazioni quella di Loretta Goggi, anche se non sono certo mancati anche per lei i momenti bui come la scomparsa del marito Gianni Brezza. A oggi Loretta è tornata in televisione in qualità di giurata di Tale e quale show e ha anche nuovamente sperimentato il ruolo da conduttrice grazie a “Benedetta Primavera”, andato in onda la scorsa primavera. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, la Goggi ha parlato dei suoi successi ma anche degli insuccessi e dei rimpianti, lasciando spazio anche a qualche ragionamento sul mondo di oggi e sulla politica.

TeleMeloni e la politica secondo Loretta Goggi

Loretta Goggi lavora da ben 60 anni in Rai pertanto la prima domanda che le è stata posta riguarda la recente rivoluzione delle poltrone nella televisione di Stato: “Che effetto le fa l’ennesimo ribaltone, TeleMeloni?” “Lo sa in 60 anni quanti direttori e presidenti ho visto cambiare? Non mi metto a fare discorsi sull’occupazione, di destra o di sinistra, ci sono corsi e ricorsi. Penso che dovrebbe valere una sola regola: la meritocrazia“, si è limitata a rispondere Loretta Goggi facendo intendere di non essere rimasta particolarmente sorpresa da ciò che sta accadendo ultimamente tra le fila della Rai.

Rimanendo poi sullo stesso filone, Loretta Goggi è passata a parlare della svolta anti-trash di Pier Silvio Berlusconi e degli effetti che questa ventata di novità sta avendo soprattutto sul mondo dei reality show. Secondo la cantante di “Maledetta Primavera” eliminare del tutto il trash da show come il Grande Fratello non ha senso in quanto rischierebbe di stravolgere completamente il format: “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”.

Infine un breve commento su due delle personalità politiche donna più influenti dell’attuale panorama politico italiano: la premier Giorgia Meloni e la Segretaria del partito Democratico Ellie Schlein. “Giorgia Meloni lasciamola lavorare. Fa politica da sempre. Però sui diritti io non si torna indietro. Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra”, ha affermato la cantante.

Mentre sulla Segretaria del PD è stata più critica: “Non la conosco ma sarebbe bello che la sinistra parlasse a tutti, non la capisco tanto quando parla. Poi basta attaccare l’avversario. Non si può solo essere contro, vanno bene l’opposizione e le critiche ma io direi di partire dai progetti. Fare le cose e poi criticare gli altri mi sembra meglio.”

La carriera tra passato, presente e rimpianti

Da ormai tredici edizioni Loretta Goggi svolge il ruolo di giudice di Tale e quale show, un programma e una veste che la divertono molto: “Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica. Poi è uno show in cui ho una responsabilità minima, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti. Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico.”

E riguardo il suo rapporto con i compagni di viaggio Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio la Goggi non si è certo risparmiata, soprattutto nei confronti di quest’ultimo con il quale giura di non aver mai avuto una vera lite: “Ma no. Cristiano è un provocatore, è simpatico e mi fa molto ridere, ha scritto belle canzoni, conosce la musica. Ci ha fatto caso? Fa le sparate e dice sempre le stesse cose, ha portato il pubblico giovane.”

Nella lunga carriera di Loretta Goggi però non ci sono stati solo successi e soddisfazioni bensì anche alcuni rimpianti che la cantante ricorda ancora oggi: “Sì che mi sono pentita, ben due volte. La prima quando con mio marito Gianni Brezza abbiamo fatto Via Teulada 66, dopo i fagioli di Raffaella Carrà volevano cambiare il mezzogiorno: c’erano stati lei, la Bonaccorti, Magalli. Arriviamo noi e il clima si ribalta, basta fagioli e allegria: parlavamo di tragedie, malattie, cose serie. E la seconda quando Maurizio Costanzo per San Valentino, mi convinse a fare Innamorati pazzi.”

Il ritorno in Tv da conduttrice e il rapporto con l’età

La scorsa primavera Loretta Goggi è tornata in Tv come conduttrice al timone di “Benedetta primavera” e attraverso questa nuova esperienza ha avuto la possibilità di sperimentare cosa significa essere giudicati sui social in diretta. Un’esperienza non proprio positiva e che la stessa conduttrice ha descritto così: “Una cattiveria gratuita: gli uomini contro le donne, le donne contro le donne. C’è un livello di frustrazione pericoloso in giro. Ma per l’azienda sono importanti, a Tale e quale ripetono sempre: siamo trend topic.”

Un ritorno che ha lasciato il segno quella di Loretta: “Sono stata contenta di aver fatto il varietà. Per anni, tutti i direttori, mi chiedevano di rifarlo. Ringrazio ancora Stefano Coletta, a cui ho detto sì, perché a 70 anni passati è stato bello rimettermi alla prova, anche come autrice. Ho fatto le imitazioni, cantato e detto la mia. Sono stata felice di aver lavorato con Luca e Paolo, sono stati affettuosi. Oggi è davvero cambiato tutto, soprattutto il pubblico.”

Una nuova opportunità nella televisione che la stessa conduttrice ha definito nell’intervista con una sola parola: maschilista. Un mondo quindi che ha permesso poco a poco alle donne di ottenere visibilità lottando con le unghie e con i denti perché una volta non era permesso a una donna condurre o avere un ruolo di rilievo in uno show: “Ora le donne si sono prese la scena: ma una volta era tutto: “Corrado con”, “Pippo Baudo con”. Eravamo di contorno. Io le mie soddisfazioni me se le sono prese, la prima donna a condurre il festival di Sanremo, a fare il quiz. Nessuno credeva in me e sono arrivata seconda a Sanremo con Maledetta primavera, che è un successo.”

La verità secondo la Goggi è che uno dei grandi problemi del mondo della televisione è che alle donne non è permesso invecchiare e mostrare i segni dell’età cosi come invece viene concesso all’uomo. Artiste di grande fama vengono a oggi giudicate solo per il loro aspetto fisico e per questo vengono relegate nel dimenticatoio.

“Le donne non possono avere le rughe, in Italia a un certo punto diventano invisibili. E ci sono artiste grandissime, pensi a Giuliana Lojodice. Sempre giudicate per l’esteriorità; ma sforzatevi, un po’ di fantasia, sa quanti ruoli ci sarebbero. Ci sono attrici americane pazzesche, che non sono più ragazze e non rientrano nei canoni classici, penso a Frances McDormand, una fuoriclasse, che girano film da protagonista. Gli uomini, invece, fanno come gli pare. Guardi Vasco Rossi, Ligabue, settantenni e ragazzacci rockstar. Da noi chi? Forse solo Loredana (Bertè) osa.”