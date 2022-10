Loretta Goggi distrutta dopo la morte del marito: “Così sono rinata”

Nel 2011 la morte del marito Gianni Brezza ha cambiato per sempre la vita di Loretta Goggi. Il famoso ballerino e coreografo è scomparso a causa di un tumore al colon inoperabile. Un grave lutto che ha scosso nel profondo la giurata di Tale e Quale Show, che era arrivata a non mangiare, a non uscire, a non avere neppure la forza di camminare. In una lunga intervista rilasciata al settimanale F Loretta ha raccontato la lunga storia d’amore con l’artista e spiegato come è riuscita a rinascere dopo un dolore così intenso e profondo.

Loretta Goggi è stata vicina a Gianni Brezza fino all’ultimo, fino a quando l’uomo ha esalato il suo ultimo respiro. Come spiegato dalla cantante, attrice e imitatrice, il marito è andato via stringendo la mano alla moglie. Un momento straziante, che ha provocato un vero e proprio scossone nell’esistenza di Loretta. Come ha fatto a superare questa grave perdita? Con la fede: la Goggi ha capito che doveva accettare questo dolore senza combatterlo.

Loretta Goggi ha ammesso:

“Gianni se n’è andato dal palcoscenico, non da me. Lo percepisco dappertutto. Lo penso, sento il suo profumo, gli parlo di continuo riuscendo persino a ridere talvolta. Io so che lo rivedrò, ho fede: è solo un distacco momentaneo, il rapporto con lui non si è mai spezzato”

La storia d’amore tra Gianni Brezza e Loretta Goggi

Loretta Goggi e Gianni Brezza si sono conosciuti grazie al mondo dello spettacolo negli anni Settanta. All’inizio c’era un’antipatia reciproca che si è poi trasformata in passione e amore e in un sodalizio privato e artistico durato oltre trent’anni. Una grande storia d’amore dove non sono mancati i litigi: Loretta ha confidato che discuteva parecchio con Brezza ma i due riuscivano poi sempre a trovare un punto di incontro e a fare pace.

Dopo 29 anni d’amore Gianni Brezza ha fatto la proposta di matrimonio a Loretta Goggi: il grande evento è stato celebrato nel 2008. Il ballerino e coreografo, diventato famoso per i tanti varietà ’70-’80 di mamma Rai, aveva alle spalle già un divorzio e due figli avuti dalla prima moglie. Loretta e Gianni, invece, non hanno avuto alcun erede insieme.

In una precedente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo Loretta Goggi ha spiegato che la sua relazione con Brezza è stata complicata e intensa ma indubbiamente bellissima. La showgirl non ha esitato a definire il marito l’uomo giusto per lei, quello più affine alla sua personalità.

Gianni era più grande di Loretta di ben tredici anni ma quella differenza non ha mai pesato sulla coppia che è stata insieme per oltre un trentennio.