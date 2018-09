Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti

Il compleanno di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: la sorpresa di Carlo Conti

Sorpresa di compleanno a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del varietà di Rai Uno ha ricevuto inaspettatamente un bellissimo mazzo di fiori bianchi dal conduttore Carlo Conti. Un gesto inatteso per Loretta, nata il 29 settembre 1950. Per la Goggi, Carlo ha ritardato di qualche minuto la chiusura della puntata, perdendo tempo insieme agli altri giurati Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ad aiutarli pure i concorrenti di questa edizione, Giovanni Vernia e Antonio Mezzancella, che hanno fatto una doppia esibizione. Allo scoccare della mezzanotte, Conti è arrivato in studio con il regalo per Loretta, del tutto stupita. Tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime: la Goggi, che ha compiuto 67 anni, ha ringraziato tutti visibilmente commossa. Tanti auguri Loretta!