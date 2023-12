Lorenzo Fragola è una furia con l’ex Amici Mameli: “Ingrato”

Su Instagram, Lorenzo Fragola si è infuriato con Mameli, allievo di Amici 18. I due avevano poco tempo fa annunciato una collaborazione, ma sembra che l’ex ‘amiciano’ sia stato “un ingrato” nei confronti di Fragola.

“Il signor Mameli è veramente un ingrato. Non si è comportato per niente bene e non sto qui a dilungarmi. Vi chiedo gentilmente di non ascoltare il suo nuovo brano perché francamente a livello umano non se lo merita“.

Lorenzo ha postato questa story, dove lascia alludere al fatto che lo abbia aiutato molto per Clandestino, il brano di Mameli pubblicato oggi. Ma sembra che l’interprete non gli abbia dato la giusta riconoscenza.

Nel post in cui l’ex ‘amiciano’ comunica che il brano è disponibile, non compare, infatti, il nome di Fragola. Ringrazia una serie di autori e produttori, la direzione creativa, i manager e perfino Giovanni Antonacci (figlio di Biagio), che lo ha aiutato a scrivere, ma non compare il n0me di Lorenzo.

Proprio poco tempo fa, i due avevano annunciato la collaborazione. In una recente intervista a The Wom, Fragola ha rivelato di aver trovato in lui un amico, ma soprattutto Mameli gli ha fatto tornare la voglia di fare musica.

“Sì è vero, io con lui ho riscoperto la voglia di fare musica. […] Mario (in arte Mameli) ha portato nella mia vita, per caso, destino o chiamatelo come volete, un cambiamento importante a livello sia artistico sia personale. Ci sono amori a prima vista e altri che maturano nel tempo. All’inizio, non immaginavo che sarebbe andata come è andata. Pensavo che fosse uno dei tanti incontri della vita ma pian piano ha assunto sempre più peso, diventando fondamentale. Mi sono reso conto che con lui mi sentivo me stesso, totalmente, nel bene e nel male, con i miei difetti e i miei problemi. Ho raccontato a lui per la prima volta quello che vivevo e lui mi ha reso partecipe di cose sue molto personali”.

Crepacuore

I due cantanti a maggio avevano rilasciato un disco insieme: Crepacuore. Entrambi avevano dichiarato che questa amicizia, e poi questa collaborazione, aveva fatto tornare loro la voglia di fare musica e di “ripensare agli esordi“. Ultimamente, infatti, si erano dimenticati quanto scrivere e cantare li facesse stare bene.

Proprio a maggio, Lorenzo aveva dichiarato di aver trovato in Mameli qualcuno che era tornato a credere in lui, che gli aveva dato fiducia. Soprattutto, i due avevano confidato che si erano aiutati molto l’un l’altro in alcuni momenti difficili delle loro vite. Proprio questo disco, infatti, era nato dall’esigenza di superare traumi, alla ricerca della felicità. Il lavoro è stato pubblicato dopo il singolo Testa x aria, rilasciato ad ottobre 2022.

“Ci siamo fatti forza a vicenda. Io e lui chiusi in uno studio, da soli, senza nessun altro, quando abbiamo finito il disco lo abbiamo consegnato. Siamo andati a suonare in giro, nei pub, una cosa bellissima. Tutto gratuito, fatto solo per la voglia di farlo, non perché ci fosse un intento particolare”, aveva dichiarato a maggio scorso Mameli.

Il duo artistico ha avuto quindi una collaborazione molto intensa, non solo da un punto di vista professionale. Oggi queste parole di Lorenzo Fragola spiazzano, ma al tempo stesso creano curiosità. Secondo alcuni, infatti, potrebbe essere una trovata pubblicitaria.