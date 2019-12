Lorenzo Crespi, set di cinema e tv? Retroscena scottanti, Balivo interviene

Lorenzo Crespi e gli scottanti retroscena sui set (“Mariti e mogli? Poca fedeltà…”), Caterina Balivo interviene. Poi le parole forti sul padre (“Mia madre ha sposato un degenerato”) e quelle sull’amore segreto (14 anni di relazione ‘clandestina’)

Lorenzo Crespi è sbarcato a Vieni da Me. L’attore, che da anni, circa otto, fatica a lavorare nel mondo dello spettacolo, si è confessato a ruota libera con Caterina Balivo. Un’intervista ricca di aneddoti, di retroscena e di vissuto. Tanta la carne al fuoco, anche perché la sua parabola è stata ampia. Dalla serie: più si va in alto e più il tonfo è sordo e potente quando si cade. A proposito di professione e lavoro. Lorenzo crede di non aver sfruttato a pieno il suo talento? “Credo di aver fatto molto più di quello che pensavo”, spiega, tornando poi a raccontare di essere stato dimenticato dal mondo della recitazione. Crespi non scarica tutte le colpe sugli “altri” e si prende anche le sue dosi di responsabilità, seppur ribadisce che c’è stato un accanimento sul suo caso da parte di persone influenti del settore.

Lorenzo Crespi e i set cinematografici: “Di fedeltà ce ne è molto poca nell’ambiente”

“Le donne della mia vita non hanno mai fatto parte del mondo dello spettacolo”, narra circa la sua movimentata vita sentimentale, svelando curiosi retroscena legati al mondo dei set cinematografici e delle fiction: “Di fedeltà ce ne è molto poca nell’ambiente, lì stai fuori tre o quattro mesi. Se li dimenticano pure i mariti. E i mariti si dimenticano delle mogli. Questa è la verità”. Crespi, saggiamente, preferisce non fare nomi e prosegue: “Io ero fedelissimo sul set perché ero single… però fa sorridere che c’è gente che poi fa le interviste in tv… Dicono: ‘Io mai con quello, figuriamoci’. Però sul set non dicevano così…”. Caterina Balivo va ‘in allarme’ (probabilmente per il timore che possa uscire qualche nome e, quindi, per evitare in via precauzionale polemiche di ogni sorta). “Prossima domanda, vi prego!“, conclude sorridendo la conduttrice. Si passa al capitolo famiglia, accanimento e dettagli amorosi…

“Mia mamma ha sposato un degenerato”

“8 persone su dieci che parlano male di me, io manco le ho mai viste, nemmeno per un caffè”, chiarisce Lorenzo. “Questo è accanimento però“, chiosa Caterina. “Sì”, afferma Crespi. Spazio al capitolo padre: “Mia mamma ha sposato un degenerato. Mio padre non era portato a fare il genitore. Devi avere qualcosa dentro per farlo. Lui era una persona brutta. Io ho fatto sempre in modo di non essere come lui, fin da bambino. Se ne andò quando avevo due o tre anni. Lo rividi a 12… Non lo ricordo né lo rimpiango e non voglio neanche sapere dove è seppellito.” Infine l’attore svela l’amore di una vita, una relazione segretissima con una donna sposata…

“Ho tenuto nascosto un amore per 14 anni”

“Ho tenuto nascosto un amore per 14 anni, dal 1998 al 2012. Poi lei ha scelto la sicurezza a me. Ha due figli e ha un marito. Ho chiesto anche perdono a lui…”, dichiara Crespi. “Ho sofferto tanto, con lei avrei fatto un figlio, sarei stato un grande attore, mi completava. Nessuno sa niente, nemmeno mia madre sapeva. Io scappavo da Roma e andavo a Napoli, lei faceva la coreografa. Un grande amore”, ha concluso Lorenzo.