Lorenzo Amoruso smonta Manila: “Lei peggio di me, ora dico tutto”

Lorenzo Amoruso risponde alle accuse di Manila Nazzaro. Ma, procediamo con ordine. Alcune settimane fa, l’ex Miss Italia è stata ospite a Verissimo, dove ha raccontato la sua verità sulla fine della storia con l’ex calciatore. Manila non si è risparmiata, dichiarando di essere stata umiliata e derisa dall’ex compagno. L’ex vippona ha raccontato che, dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha ritrovato un uomo diverso da quello che aveva conosciuto. Questo ho portato a ripetute liti, durante le quali Amoruso si lasciava andare ad atteggiamenti e modalità non più accettabili. Per questo, la Nazzaro, quasi un anno fa, ha deciso di mettere un punto finale alla loro storia di sei anni.

Questa non è la prima volta che Manila parla in questo modo della relazione con Amoruso. Ai tempi della rottura, aveva definito la loro storia “tossica“, motivo per il quale aveva deciso di lasciarlo e andare avanti con la propria vita. Da diversi mesi, infatti, la conduttrice fa coppia fissa con Stefano Oradei, ballerino e volto di Ballando con le Stelle. Ebbene, dopo alcune settimane di silenzio, Lorenzo ha voluto rispondere alle dichiarazioni dell’ex compagna rilasciando una lunga intervista a Novella2000. L’ex calciatore ha ribadito di aver sacrificato molto per questa relazione, insinuando che Manila avesse iniziato una nuova frequentazione anche prima della loro rottura:

È stata lei a cambiare, negli ultimi mesi in cui stavamo insieme non la riconoscevo più. Tant’è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il suo nuovo compagno. Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c’era la stessa visione di rapporto. Fino a quando ho detto sì a tutto, le cose andavano bene, quando ho iniziato a prendere posizione, sono diventato un mostro. Dopo Capodanno avevo capito che la nostra relazione non funzionava più. E c’erano troppe discussioni inutili. Probabilmente in quel momento lei aveva iniziato a frequentare un’altra persona. E forse lo sentiva anche da prima. Era finito l’amore da parte sua? Ci può stare. Ma è mancata l’onestà di dirmi: “Tra noi è finita”, invece di fare tutto per farmi sentire colpevole.

Lorenzo ha poi concordato con l’ex fidanzata dicendo che le liti erano diventate troppo frequenti, affermando di prendersi parte della responsabilità per come sono andate a finire le cose. L’ex calciatore ha infatti ammesso di aver sbagliato ad offenderla, esagerando con le parole durante le loro discussioni:

L’ho offesa quando abbiamo litigato, ho sbagliato. Sono andato oltre con le parole, ma non sono un violento come mi ha dipinto lei. Le ho detto che le auguravo la menopausa e che Miss Italia per lei è finita nel 1999: queste sono le cose che ho detto, sono cose brutte, ma è stato peggio essere accusato di violenza, soprattutto in questi tempi dove le donne sono troppo spesso protagoniste della cronaca nera.

Nonostante ciò, l’ex protagonista di Temptation Island ha ribadito di essere sempre stato sincero e che sente di essere stato tradito nella fiducia dalla sua ex compagna. Infine, Lorenzo le ha anche rimproverato di aver parlato della perdita della loro bambina. “Quello era un dolore privato e tale doveva rimanere. Lei ha anche detto che io l’avevo lasciata, ma ho pianto per tre giorni di fila. Quando mi sono ripreso le ho solo detto che non era il caso di forzare le cose, magari con l’inseminazione artificiale. Le ho detto che se avessimo avuto un figlio insieme sarebbe stato bellissimo, ma se non l’avessimo avuto eravamo già una famiglia: io, lei e i suoi figli”, ha concluso.