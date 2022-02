Lorena Cesarini origini: la bellissima storia d’amore dei genitori

By

Lorena Cesarini è la prima italiana di colore a condurre il Festival di Sanremo. Una grande occasione per l’attrice, che fino ad oggi ha recitato in diverse fiction e film. Un assaggio di popolarità è arrivato nel 2017, nel ruolo di Isabel in Suburra-La serie su Netflix. Il suo sguardo e il suo sorriso avevano fatto capitolare nella trama il temibile Aureliano, alias Alessandro Borghi.

Lorena Cesarini è stata scelta da Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022, per la sua energia e vitalità. Un riconoscimento importante per la giovane, che fin da bambina sentiva che il mondo dello spettacolo era il suo mondo.

Lorena, 34 anni, è nata a Dakar, la capitale del Senegal, da papà italiano e mamma senegalese. I due – come raccontato dalla Cesarini in alcune interviste – si sono conosciuti nei primi anni Ottanta a Roma. Un colpo di fulmine per il padre dell’attrice, che ha subito fatto il possibile per conquistare quella donna così affascinante.

La storia d’amore ha spiccato il volo e nel 1987 è nata Lorena. I genitori dell’interprete hanno deciso di far nascere la ragazza in Africa per darle la possibilità di avere la doppia cittadinanza, italiana e senegalese. Ora, però, Lorena ha solo quella italiana: i suo genitori sono infatti rientrati a Roma quando lei aveva appena tre mesi di vita.

Una storia d’amore bella e intensa, quella dei genitori di Lorena Cesarini, rovinata da una terribile tragedia: il padre è morto quando l’attrice aveva solo dodici anni. Un dramma per Lorena, che è andata avanti con il sostegno della madre Germaine, che l’ha cresciuta e l’ha aiutata negli studi.

Forse non tutti sanno che la Cesarini è laureata in Storia contemporanea con il massimo dei voti. Lorena ha portato a termini gli studi con tanta forza di volontà e molteplici sacrifici: di giorno lavorava all’Archivio Centrale dello Stato mentre la sera era impegnata come cameriera.

Lorena ha ammesso che le sarebbe piaciuto intraprendere la carriera accademica se non avesse poi iniziato a recitare. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2014, dopo aver brillantemente superato il provino per il film di Zoro Arance e martello.

Da segnalare, inoltre, che da diversi anni Lorena Cesarini è felicemente fidanzata: è legata ad un ragazzo napoletano che non fa parte dello showbiz e che delizia la sua dolce metà con tanti manicaretti. La co-conduttrice di Sanremo 2022 ha infatti rivelato di non saper cucinare.