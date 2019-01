Lorella Cuccarini, tapiro da Striscia per lite con Heather Parisi: la reazione

Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Lorella Cuccarini nella puntata di stasera 21 gennaio

Striscia la Notizia ha colpito ancora! Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Lorella Cuccarini per i battibecchi via social con Heather Parisi. Sono stati giorni movimentati tra le due ballerine, che si sono lanciate frecciatine – a proposito di paradisi fiscali, danza e ignoranza – e hanno intrattenuto il pubblico dei social network. Lorella e Heather da sempre sono protagoniste di voci di corridoio che le vorrebbero nemiche, ma tutto sembrava essere passato quando hanno lavorato insieme recentemente. Dalle voci e dal loro rapporto è stato tratto anche il nome della trasmissione di cui sono state protagoniste, Nemicamatissima. Eppure, il clima fra le due non sembra essere cambiato e molti sono portati a credere che le famose voci avessero un fondo di verità.

Lorella Cuccarini a Striscia la Notizia: tapiro da Valerio Staffelli

Proprio per questo motivo si sono scontrate nuovamente e la ballerina ha anche tirato in ballo Salvini. C’era da aspettarsi che sarebbe arrivato Staffelli con il tapiro di Striscia! “Non è successo niente. Facciamo finta di niente, è passato”, ha detto inizialmente la Cuccarini intercettata da Valerio Staffelli. L’inviato non si è mica arreso dinanzi a questa negazione, ormai il pubblico sa bene cosa aspettarsi da Staffelli e anche stavolta non ha deluso le aspettative. E infatti ha cercato di fare chiarezza: “Ma perché si è arrabbiata? Perché le ha detto che balla per Salvini?”, ha ribattuto l’inviato. La ballerina a questo punto ha detto: “Perché mi piace il confronto e non l’insulto. Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico”.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi, la polemica finisce a Striscia la Notizia

Staffelli ha voluto alzare la posta in gioco e ha spostato il discorso da Heather Parisi alla politica: “Con i grilli come è messa?”. Lorella ha risposto con ironia: “Fanno un po’ di rumore però sono simpatici”. Naturalmente l’inviato di Striscia la Notizia non poteva lasciar andare Lorella Cuccarini, a cui ha consegnato il tapiro d’oro, senza chiederle quando finirà la guerra con la Parisi. La sua nemica amatissima. “Per me è chiuso”, ha detto Lorella. Ma ci sarà da crederle?