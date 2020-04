Lorella Cuccarini, gaffe su Argentero: gelo in studio, Matano spaesato

Lorella Cuccarini, la gaffe a fine puntata de La vita in diretta gela lo studio: cosa è successo

Lorella Cuccarini ha fatto una gaffe a La vita in diretta nella puntata di oggi. Tutto è successo negli ultimi minuti, prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a domani. Ma c’era un altro appuntamento molto importante da ricordare, quello con la quarta puntata di Doc Nelle tue mani, l’ultima per il momento in attesa che il cast possa tornare sul set a registrare i restanti episodi della prima stagione. Il protagonista della fiction è Luca Argentero, che è stato anche il protagonista della gaffe di Lorella Cuccarini a La vita in diretta! Ricordando che stasera andrà in onda la quarta puntata di Doc, infatti, ha menzionato anche l’attore.

Cuccarini a Vita in diretta, la gaffe su Luca Argentero diventato papà

Queste sono state le parole della conduttrice: “[…] con Luca Argentero, che tra l’altro è diventato anche papà!”. La verità però è che Cristina Marino non ha ancora partorito, quindi Argentero non è ancora diventato papà. Forse Lorella intendeva fare riferimento alla gravidanza e quindi al fatto che Argentero sia un futuro papà, ma fino a quando il bimbo non nascerà, insomma, non si parla di ancora di essere genitori ecco. Dopo le parole della conduttrice, comunque, qualcuno ha richiamato la sua attenzione in studio, dove è calato di fatto un gelo e Lorella Cuccarini se ne è subito resa conto. “Che succede?”, ha detto la conduttrice rivolgendosi agli addetti ai lavori dietro le quinte.

La vita in diretta, Lorella Cuccarini e la gaffe su Argentero papà

Proprio da dietro le quinte si è sentito qualcuno dire: “Ma sei sicura?”, probabilmente del fatto che Argentero fosse diventato papà. Nello stesso momento Alberto Matano era altrettanto spaesato, forse perché si è accorto della gaffe o forse perché non capiva cosa stesse succedendo. E dopo pochi secondi è stata mandata la sigla di chiusura del programma.