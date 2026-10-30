Lorella Cuccarini fa nuove rivelazioni sulle liti con Alberto Matano e sul maxi cachet di Scavolini

Nonostante siano passati ormai più di 5 anni, continua a essere dibattuto l’addio alla Vita in Diretta di Lorella Cuccarini. Uno strappo che si consumò con una polemica rovente tra la stessa conduttrice e il collega Alberto Matano. I due, nella stagione 2020/2021 dello storico format di Rai 1, raccolsero l’eredità lasciata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Non sbocciò alcun feeling. Anzi, nacquero attriti e ruggini culminati con la fuoriuscita dal talk di Cuccarini. Matano fu invece confermato e da allora conduce il programma in solitaria, ottenendo ottimi risultati sul fronte degli ascolti tv. Delle ruggini venutesi a creare, è tornata a parlare Lorella, dopo che la scorsa settimana sulla vicenda ha detto la sua anche Matano.

Lorella Cuccarini e l’addio a La Vita in Diretta: “Il momento più brutto della mia carriera”

Cuccarini è stata intervistata dal Corriere della Sera. Quando le è stato chiesto quale sia il giorno che professionalmente ritiene da dimenticare, è arrivata la seguente risposta: “Il momento più brutto, più amaro, è stato il saluto finale a La Vita in Diretta con Matano”. “Si chiudeva un’esperienza umana deludente, perché è stato l’unico momento della mia carriera in cui ho provato un profondo senso di solitudine. Non mi era mai capitato: fu una sensazione davvero spiacevole”, ha aggiunto la danzatrice.

Pochi giorni fa, ospite nel podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio per moda”, è stato Matano a commentare quella vicenda. L’influencer gli ha ricordato che qualcuno, vale a dire Cuccarini, lo definì “maschilista” ed “egocentrico”. Il giornalista ha così replicato: “Ognuno ti percepisce in un modo. Se qualcuno mi ha percepito in quel modo, avrà avuto quella visione. Non posso dire che ha sbagliato. Io non mi ci ritrovo in quelle definizioni. E per fortuna che tanti non pensano quella cosa. Ma il tempo lenisce tutto”. Il conduttore ha anche evidenziato che quando il caso divenne di dominio pubblico, venne difeso in modo spontaneo da tante sue colleghe con le quali aveva lavorato.

Cuccarini e il maxi cachet per la pubblicità di Scavolini

Nel corso dell’intervista con il Corriere è anche stato ricordato che Lorella è stata protagonista di alcuni spot diventati famosissimi del marchio Scavolini, la “cucina più amata dagli italiani”. In particolare le è stato domandato quanto fu pagata per girare le pubblicità. “Tanti, tanti soldi. Non ti parlo di cifre, ma dico solo che con il primo contratto di Scavolini ho comprato casa. È la casa in cui viviamo ancora adesso”, ha confidato la conduttrice.

Rifiutò invece di apparire sulla rivista “Playboy“, nonostante le avessero offerto 80 milioni di vecchie lire per alcune foto. Di quella scelta non è affatto pentita in quanto si ritiene troppo pudica per determinati tipi di contenuti. Cuccarini ha spiegato che non è nemmeno capace di scattarsi una foto in topless in una spiaggia deserta. Figurarsi quindi se avesse mai potuto accettare di esibirsi per “Playboy”.

Spazio poi al Festival di Sanremo dove da tanti anni non c’è una conduzione femminile (il prossimo sarà timonato da Stefano De Martino, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico). E se un giorno dovesse arrivare una chiamata della Rai per affidarle la kermesse? “Il Festival non è mai stato nei miei obiettivi – ha sottolineato Cuccarini – È ovviamente un evento bellissimo e l’ho fatto in tutti i modi: come co-conduttrice insieme a Pippo, come cantante, l’ho vissuto con un programma pomeridiano, in radio, come giurata, come ospite. Sono felicissima così”.

Infine Lorella ha rimarcato che non è una persona che scalpita o che sgomita per ottenere i risultati, in quanto ritiene che abbia senso conquistare le cose attraverso il merito e non tramite furberie.