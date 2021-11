Lorella Boccia in confidenza: allattamento e la scelta sui chili in gravidanza

Lorella Boccia dopo il parto ha iniziato a condividere con chi la segue le curiosità sui primi giorni da mamma. Oggi è stato per lei un giorno particolare perché si è ritrovata per la prima volta sola con la figlia Luce Althea, venuta al mondo circa dieci giorni fa. Era il 20 ottobre quando Lorella Boccia è diventata mamma, ma da quel giorno c’è sempre stato il marito Niccolò Presta con lei. Hanno trascorso i primi giorni godendosi questa enorme e bellissima gioia, quella di diventare genitori. Ma dopo questo inizio di vita a tre assaporato insieme e in tutto e per tutto, Presta è dovuto tornare alla vita di sempre, quindi ha ripreso a lavorare

Quindi oggi la neo mamma ha trascorso le prime ore da sola con la piccola, riuscendo però, almeno così pare, a gestire il tutto senza perdere la calma. Certo non è stato facile e lo ha detto lei stessa su Instagram, raccontando che dopo dieci giorni intensi adesso è stato strano non avere più il marito accanto con Luce. “Devo dire che è stato un colpo. Ho sentito proprio una sensazione di vuoto”, ha detto. Una sensazione comune tra le neo mamme, per cui Lorella non ha nulla di che preoccuparsi. Anche nell’aver portato con sé la bimba in bagno mentre faceva la doccia: “Una cosa che fanno tutte le mamme non sono pazza giusto?”, ha chiesto ironicamente alle altre mamme che la seguono.

Insomma, lei oggi ha cominciato questa nuova vita da sola in casa con la piccolina, ma d’altronde con un bambino in casa ogni giorno è una sfida nuova. Ma la ballerina ha anche risposto alle domande dei fan su Instagram, però è riuscita a rispondere solo a un paio di curiosità, poi forse si è dovuta fermare. Magari riprenderà più tardi. Lorella Boccia ha parlato di allattamento e chili presi in gravidanza, senza nascondersi e con estrema sincerità. La prima domanda era proprio sull’allattamento e lei ha spiegato:

“Io allatto al seno, lei si è attaccata subito. Nei giorni successivi piano piano abbiamo trovato la nostra sintonia vera e propria. Mi rendo conto che l’allattamento al seno è un momento molto delicato, quindi non bisogna aver paura di chiedere aiuto”

Poi ha risposto alla domanda sui chili presi in gravidanza e quanti ne ha già persi. In realtà non ha potuto dare una risposta molto precisa per il semplice fatto che a un certo punto ha smesso di pesarsi. E ancora non ha ripreso a farlo. Queste le sue parole: