Lorella Boccia accusata di essere raccomandata: la ballerina risponde

Lorella Boccia accusata di essere raccomandata dal compagno Niccolò Presta: la risposta della ballerina

Lorella Boccia parla per la prima volta delle accuse che le rivolgono sul web. La ballerina di Amici diventa conduttrice del Daytime del noto talent su Real Time. Ma c’è chi le dà della raccomandata, secondo quanto rivela lei stessa sul settimanale Oggi. Sono diversi i telespettatori che pare la critichino da quando sta insieme a Niccolò Presta. Sembra proprio che una parte del pubblico sia convinto del fatto che Lorella sia in televisione proprio grazie all’influenza del produttore. Eppure non è così. Infatti, la ballerina ha iniziato il suo percorso ben 17 anni fa e ora ha 26 anni. Ha conosciuto Niccolò solo due anni e mezzo fa. Dunque, non ci sarebbe Presta dietro il successo di Lorella nel mondo della televisione. Lei stessa ammette che da quando sta insieme al produttore le critiche purtroppo sono aumentate. Ancora prima di vederla nel ruolo di conduttrice per il Daytime di Amici, le persone hanno iniziato ad accusarla e questo l’ha ferita molto.

Lorella Boccia parla delle accuse sui social e dell’attuale rapporto con il padre

Lorella è rimasta delusa dal comportamento di alcuni utenti sui social. La ballerina confessa che c’è chi, ancora prima di averla vista lavorare come conduttrice, l’ha criticata duramente. Pare che c’è chi è convinto del fatto che la Boccia sia raccomandata grazie al suo futuro marito Niccolò. “Non è certo per lui che lavoro”, rivela nel corso dell’intervista. Lorella spera che il pubblico possa apprezzare il suo lavoro. “Se così non fosse, sono pronta a lasciare il posto a chi merita di più”, confessa la ballerina. Nel frattempo, Lorella parla anche del suo matrimonio. Alle nozze con Niccolò sarà presente anche suo padre, che per 13 anni è stato assente nella sua vita.

Lorella Boccia, il padre che l’ha abbandonata per 13 anni sarà presente al suo matrimonio

Lorella ha deciso, nonostante i 13 anni trascorsi senza di lui, di avere vicino a lei il padre il giorno del matrimonio con Niccolò. “Mi è difficile perdonare un’assenza di 13 anni, ma sto lavorando sull’accettazione di questo dolore”, confessa però la ballerina. Ancora non è riuscita a perdonare il padre, ma ha scelto comunque di averlo al suo fianco in questo giorno così importante.