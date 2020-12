Giulio Todrani si è scagliato contro Loredana Bertè dopo The Voice Senior. Il papà di Giorgia ha partecipato alla prima edizione del talent show dedicato agli over 60 ed è arrivato in semifinale. Nella puntata di ieri sera non è potuto essere in studio perché risultato positivo al Covid. Ma nonostante ciò Giulio Todrani si è comunque esibito, in collegamento da casa sua. E la sua esibizione ha colpito molto sia il suo giudice Loredana Bertè sia Albano. Entrambi hanno commentato con entusiasmo la performance di Todrani, che però non è tra gli otto finalisti di The Voice Senior.

Ma Todrani non si è lamentato tanto dell’esclusione, quanto dello scarso interessamento della giudice. Secondo lui, la Bertè si sarebbe dovuta interessare delle sue condizioni di salute sia sulla sua esibizione. Stamattina infatti su Twitter il papà di Giorgia ha ripreso un tweet della Bertè e ha espresso il suo pensiero. In un paio di tweet ha manifestato tutta la sua amarezza dovuta al comportamento del giudice. Che lui aveva scelto nel programma. In particolare si è risentito per una mancata telefonata da parte della Bertè. Nonostante sul profilo Twitter della cantante sia arrivato un incoraggiamento al signor Todrani, lui non ci sta.

Nel primo tweet il papà di Giorgia ha scritto che Loredana era ben al corrente dei problemi avuto da lui e dalla sua famiglia a causa del Covid. Problemi che sono andati avanti per circa un mese e che gli hanno impedito di partecipare alla semifinale. Non in studio almeno. Per questo si aspettava un gesto da parte della Bertè:

“In 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno una telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e anche per consigli sul pezzo”.

Nulla di tutto questo è successo, così in un secondo tweet Giulio Todrani si è detto deluso e ha accusato ancora la Bertè di avere “poca umanità”. Secondo lui infatti Loredana avrebbe dovuto interessarsi a lui dato che è stata scelta come coach e in lei Giulio aveva riposto la sua fiducia. Ha aggiunto che dopo questo scarso interessamento, sempre dal suo punto di vista, le prime parole giunte dalla sua coach in collegamento Skype sono state poco incoraggianti: “Le prime parole che ho sentito, che partivo penalizzato”, ha scritto.