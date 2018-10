Loredana Bertè dopo la caduta da Fazio, come sta ora? Il messaggio

View this post on Instagram

È dal 1982 che ve lo ripeto che Non sono una Signora!!!!! Vestiti da sposa e tacchi non fanno per me! Comunque volevo rassicurare tutti che, a parte influenza e gamba dolorante, sto bene! Vi aspetto tutti oggi alle 17:00 alla Feltrinelli di Verona in Via Quattro Spade per il Firma Copie di LiBerté! #maledettoluna_park #maledettitacchi #firmacopie #verona #feltrinelli #nuovoalbum #nuovodisco #loredanaberté #LiBerté #nonsonounasignora #fabiofazio #chetempochefa #littizzetto #28settembre #babilonia #nuovisingoli