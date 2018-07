Loredana Bertè stupisce tutti: in bici sul palco del Wind Summer Festival

Wind Summer Festival 2018: Loredana Bertè canta in bici sul palco la canzone Non ti dico di no

Loredana Bertè sa sempre come stupire. E all’età di 67 anni continua a stare al passo con i tempi, a reinventarsi ogni volta. Sul palco del Wind Summer Festival la sorella di Mia Martini ha stupito tutti per la sua esibizione di Non ti dico no, la canzone che canta insieme ai Boomdabash. La Bertè ha cantato in bici e con in testa la consueta corona di fiori. Una performance originale e unica, che ha distinto Loredana da tutti gli altri colleghi, giovani e meno giovani. La Bertè ha lasciato il segno e ha fatto chiacchierare parecchio su Twitter, dove elogi e complimenti si sono sprecati.

Il popolo del web ha approvato l’esibizione di Loredana Bertè

“La Bertè in bici un mito”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Loredana Bertè che gira in bici per il palco del # WindSummerFestival unica certezza proprio”, ha scritto qualcun altro. C’è chi ha invece confidato: “Ma io la Berté la amo. È un po’ la mia fonte d’ispirazione”. E poi ancora: “Loredana Bertè che gira in bici per il palco del # WindSummerFestival unica certezza proprio”; “Loredana Bertè una vera rockstar”; “Loredana Bertè che arriva in bicicletta e pedala per tutto il palco come se niente fosse come nuovo stile di vita io ve l’ho detto che è meravigliosa”. Insomma, l’esibizione di Loredana Bertè ai Wind Summer Festival è piaciuta davvero molto e non verrà dimenticata facilmente.

La canzone Non ti dico no è un hit dell’estate 2018

Intanto Non ti dico no è già un hit dell’estate 2018. Il pezzo di Loredana Bertè e dei Boomdabash è tra le canzoni più trasmesse dalle radio e una delle più canticchiate dagli italiani.