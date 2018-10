Loredana Bertè a Domenica Live: “Pure Marco Mengoni mi ha copiato!”

Domenica Live, Loredana Bertè su Marco Mengoni: “Mi ha copiato pure lui”

Loredana Bertè è tornata a Domenica Live per promuovere il suo ultimo lavoro discografico, Libertè. Ma il disco è stata anche occasione per ripercorrere la vita privata e professionale della sorella di Mia Martini. Un’esistenza intensa, vissuta sempre al massimo. E con uno stile unico, tanto che in molti hanno preso ispirazione dalla Bertè. Come Lady Gaga, che qualche anno fa si è presentata sul palco con un pancione finto, come fatto da Loredana durante un Sanremo degli anni Ottanta. “Pure Marco Mengoni mi ha copiato, ha fatto uscire due singoli insieme come me. Ma io gli voglio bene”, ha detto l’artista dai capelli turchini a Barbara d’Urso.

Loredana Bertè e Marco Mengoni: stessa strategia musicale

Per lanciare Libertè, l’album che segna un nuovo percorso artistico nella sua lunga carriera, Loredana Bertè ha deciso di lanciare due singoli sul mercato musicale. Una mossa diversa dal solito, quando invece si estrae dall’album di riferimento una canzone per volta. Dallo scorso 21 settembre sono disponibili su tutti gli store digitali e in tutte le radio i pezzi Maledetto Luna Park e Babilonia. La stessa strategia attuata da Marco Mengoni, tornato a cantare dopo un lungo periodo di pausa. Il vincitore di X Factor per promuovere il suo nuovo disco, in uscita a fine novembre, ha lanciato insieme Voglio e Buona vita.

Loredana Bertè commenta il successo di Non ti dico no

Oltre a stuzzicare il collega più giovane, Loredana Bertè ha commentato pure il successo di Non ti dico di no, la hit estiva cantata con i Boombdabash. “Quest’estate le ventenni le ho asfaltate tutte”, ha sentenziato la donna a Domenica Live. Felice di questa nuova ondata di popolarità e successo arrivata a 67 anni dopo anni piuttosto difficili e complicati.