Look dei vip a Natale: Chiabotto, D’Urso, De Martino, Balivo. Flop e top

Il Natale quando arriva arriva ed oggi, 24 dicembre 2024, anche i VIP si accingono a vivere momenti magici in compagnia di parenti, amici e conoscenti. C’è chi non ha potuto fare a meno di sfoggiare look impeccabili, originali, tra eleganza e ultime tendenze. Sui social sono tanti i personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo che hanno pubblicato foto e video immortalando il momento e condividendo con i follower gli outfit scelti per l’occasione. Cristina Chiabotto, Barbara D’Urso, Benedetta Rossi, Chiara Ferragni e tanti altri ancora. E voi quale preferite?

Outfit 2024: cosa hanno scelto i Vip per le feste di Natale

Classico e Raffinato, un po’ casual e chic, Cristina Chiabotto ha scelto un look natalizio composto da una gonna a quadri rossa, che richiama i colori della tradizione, e un maglione rosso. Immancabili i tacchi a spillo la rendono ancora più alta accompagnati dalle calze nere che fanno da contrasto. Le spalle scoperte, invece, le danno un tocco di sensualità e modernità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Barbara D’Urso, invece, ha sfoggiato un look audace e originale: un tailleur in velluto rosso che fa emergere il suo stile inconfondibile e raffinato. Tuttavia, lo ha abbinato ad un paio di stivali a fantasia, un tocco un po’ vintage e un po’ retrò. La stampa del tessuto, infatti, richiama la stoffa dei rivestimenti, creando un contrasto interessante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

C’è poi Caterina Balivo che per una cena natalizia ha indossato un mini vestito nero con una scollatura arricchita da cristalli Swarovski che ha reso il look ancora più sofisticato. Un tocco unico e brillante che ha fatto emergere la luce dei suoi occhi e il suo sorriso inconfondibile.

Le sorelle Parodi hanno già festeggiato il Natalino sfoggiando dei look unici. I loro outfit sono coordinati ma allo stesso tempo distinti. Non viene meno l’eleganza e la semplicità che da sempre le contraddistingue.

Cristina ha indossato una gonna a quadri rossa, un classico della tradizione natalizia, abbinata a un maglione beige con una spilla a forma di albero di Natale. Benedetta, invece, ha optato per un look totalmente rosso: una gonna e una maglia le danno un aspetto armonioso.

Il look scelto da Stefano De Martino per la ‘cena di Natale’

Non solo donne, anche gli uomini dello spettacolo non perdono occasione di condividere i loro look con i fan. Tra queste c’è Stefano De Martino che prima di raggiungere la sua famiglia a Napoli, ha trascorso la sua ‘cena di Natale’ in compagnia di un grande personaggio della musica: Gianni Morandi. Per l’evento la coppia ha sfoggiato un look pazzesco ed elegante: smoking nero, un classico intramontabile.