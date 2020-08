Lolita Lobosco con Luisa Ranieri e prodotta da Zingaretti: “Vi stupirà”

Lolita Lobosco è la nuova fiction che vede protagonista Luisa Ranieri e prodotta da Luca Zingaretti. In un’intervista a La Repubblica, l’attrice parla di questa nuova serie, dopo l’esperienza vissuta sul set de La vita primessa. Ora l’interprete italiana si ritrova a lavorare a un nuovo importante progetto, che vede Zingaretti nelle vesti di produttore, il quale ha indossato per vent’anni i panni de Il Commissario Montalbano. Non solo nella vita privata, ma anche sul lavoro, Luisa e Luca sono sempre più uniti! Nel frattempo, vi segnaliamo che la nuova fiction è composta da quattro puntate, che andranno in onda su Rai Uno la prossima primavera. Il titolo prende, ovviamente, il nome della protagonista. Scendendo nel dettaglio, la Ranieri vestirà il ruolo di una donna originaria di Bari, che torna nella città natale dopo aver trascorso diversi anni a Legnano. Lolita torna nel suo paese di origine per lavorare come vicequestore nel Commissariato del posto. La protagonista non perde la propria femminilità a causa del suo lavoro, anzi, lotta anche contro i pregiudizi di alcune donne.

Lolita Lobosco è una donna molto bella e affascinante, che lavora senza annullare la sua femminilità. In particolare, nella sua intervista, Luisa Ranieri anticipa che il suo personaggio non dà retta al giudizio degli altri. La nuova serie poliziesca, diretta da Luca Miniero, ci permetterà di percorrere la vita di questa donna così indipendente e, allo stesso tempo, affascinante. La trama vedrà al centro della scena anche le sue origini familiari. Con la sua famiglia, Lolita non ha un buon rapporto. A interpretare Nunzia, la madre della protagonista, è Lunetta Savino. Per quanto riguarda il lavoro, Lolita conta sull’appoggio di Marietta, magistrato e sua amica. Proprio quest’ultima presenta a Lolita, Danilo. Si tratta di un giornalista, interpretato da Filippo Scicchitano, con cui scatta la passione.

Luisa Ranieri non può non essere entusiasta di interpretare la coraggiosa Lolita in questa nuova fiction che, come vi avevamo già anticipato, è prodotta proprio dal marito Zingaretti. L’attrice racconta, nella sua nuova intervista, di aver trovato la protagonista “istintiva, spiritosa, ironica ed autoironica”. Poi continua: “Ne conosciamo tante di donne così”. Molto probabilmente questa fiction riuscirà a catturare l’attenzione del pubblico Rai e a conquistare un grande successo! Non ci resta ora che attendere la messa in onda! Luisa Ranieri è convinta che Lolita riuscirà a stupirci!