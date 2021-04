LOL Chi ride è fuori, chi ha vinto: ci sarà la seconda stagione?

Chi ha vinto LOL Chi ride è fuori? Oggi è stato il grande giorno degli ultimi due episodi di quello che si candida a essere il programma dell’anno. Sarà difficile battere un successo come questo, un successo enorme e arrivato forse in modo inaspettato. Tutti parlano di LOL e chissà in quanti hanno deciso di iscriversi su Prime Video di Amazon per non perdersi il programma del momento. Le puntate di LOL si divorano e non sono mai abbastanza. Con le prime quattro non si riesce a smettere, le ultime due lasciano il magone: ci sarà la seconda stagione di LOL Chi ride è fuori? Questa è la domanda che tutti si pongono oggi, dopo aver terminato le sei puntate della prima stagione.

Tutti gli spettatori che hanno terminato gli episodi sono corsi sui social per chiedere a gran voce una nuova stagione di LOL. Lo hanno chiesto a chiunque, dai protagonisti ai conduttori fino al profilo Instagram ufficiale di Prime Video. Ed è proprio qui che è arrivata la risposta ufficiale su LOL Chi ride è fuori 2: si farà? La risposta per ora è molto vaga. Nei commenti infatti un operatore ha risposto a questa domanda scrivendo quanto segue: “Al momento non abbiamo informazioni su un’eventuale seconda stagione. Continua a seguirci per non perderti tutte le prossime novità”.

Non c’è ancora una conferma ufficiale insomma, ma dovrebbe essere una formalità. Amazon Prime ha scommesso su questo programma, lo ha portato al successo e il pubblico ora lo ama: perché mai tirarsi indietro e non fare una seconda stagione? Certo, lasciando questi episodi come un evento unico rimarrebbe ancora di più nella storia. Ma il pubblico si conquista rinnovando i format che piacciono, anche rischiando di non replicare lo stesso successo. Fedez nei giorni scorsi aveva invitato tutti a guardare LOL Chi ride è fuori perché lui vuole fare una seconda stagione. Questo lascia intuire molto: per quanto sia una cosa un po’ scontata, molto dipende dagli ascolti della prima stagione, come per tutti i programmi.

In attesa di sapere ufficialmente se ci sarà la nuova stagione di LOL Chi ride è fuori, c’è il nome del primo vincitore. Non vogliamo spoilerare e rovinare lo spettacolo a chi ancora non ha visto gli ultimi due episodi, per cui sappiate che da questo momento in poi ci sono spoiler.

L’8 aprile era la data del grande finale e si arriva al nome del vincitore di LOL ridendo fino all’ultimo minuto. Dal modo in cui Frank Matano si è fatto squalificare da Elio alla sua vendetta, quando è tornato nel teatro e ha fatto sì che anche Elio venisse squalificato. Dallo spettacolo di magia di Lillo alla tartaruga di Ciro Priello. Allo scadere delle sei ore sono rimasti in tre nel teatro: Katia Follesa, Ciro Priello e Caterina Guzzanti. Fedez ha dovuto squalificare Caterina perché fra i tre è quella che ha partecipato meno alle gag e che ha suscitato meno risate. Quindi c’è stato l’ultimo duello tra Ciro e Katia e alla fine il verdetto: è Ciro dei The Jackal il vincitore di LOL Chi ride è fuori.