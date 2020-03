Lodovica Comello è diventata mamma: nato il primo figlio, l’annuncio

Lodovica Comello è diventata mamma del suo primo figlio: è nato Teo, l’annuncio su Instagram

Lodovica Comello è diventata mamma per la prima volta. Lo ha comunicato lei stessa poco fa sui suoi profili social, con un post in cui ha dato il benvenuto a “Teo”. Immediata la reazione dei fan che si sono subito congratulati con la conduttrice, piazzando migliaia di like e commentando in modo entusiasta la lieta notizia. Lodovica, 29 anni, è sposata con Tomas Goldschmidt, di origini argentine e attivo come produttore. La conduttrice di Italia’s got talent ha trascorso gli ultimi giorni di gravidanza in quarantena, nella sua abitazione di Milano.

“Ciao Teo” e spunta la manina del neonato: Lodovica Comello è mamma

Lodovica, visto il termine della gravidanza e visto l’avanzare del coronavirus, ha dovuto saltare la conduzione della finale di Italia’s got talent, andato in onda, su Tv 8, il 6 marzo (a sostituirla è stato Enrico Papi). Oggi ha festeggiato l’arrivo del primo figlio. Su Instagram ha pubblicato la foto della manina del neonato con la frase “Ciao Teo” a corredo. Nessun altro dettaglio, per ora, sul parto. Tuttavia, alla luce della foto e della didascalia, sembra che tutto sia andato bene.

Lodovica sul primo figlio: “Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto”

“Sto bene, grazie. Gli ultimi giorni di maternità cadono in concomitanza del coronavirus, mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa”. Così Lodovica a Tv Sorrisi e Canzoni un paio di settimane fa. Circa al concepimento di Teo, confidava “Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto”. Il nome non era invece stato comunicato. La Comello ha preferito tenere la privacy fino a oggi. Poi il “Ciao di Teo” al mondo. Benvenuto! Finalmente una lieta notizia, una nascita, in un momento tanto drammatico per l’Italia.