Lodovica Comello è incinta: primo figlio per la cantante e attrice

Lodovica Comello è incinta: primo figlio dal marito Tomas Goldschmidt

Cicogna in volo per Lodovica Comello. L’ex stellina Disney ha annunciato su Instagram l’arrivo del primo figlio, che dovrebbe nascere nei primi mesi del 2020. L’attrice e cantante ha chiarito che non si tratta di uno scherzo ma che il suo pancione è tutto vero. Il tenero scatto che ritrae Lodovica accanto al marito Tomas è stato condiviso pure dal profilo social di Goldschmidt, produttore televisivo argentino. I due si sono conosciuti sul set di Violetta, serie tv alla quale lavoravano entrambi, e da allora non si sono più lasciati. Il matrimonio è avvenuto in Italia, in gran segreto, nel 2015.

Lodovica Comello allarga la famiglia con il marito Tomas

A quattro anni dal matrimonio Lodovica Comello e Thomas Goldschmidt hanno deciso di allargare la famiglia. I due hanno scelto di godersi per un po’ la vita matrimoniale in virtù anche della loro giovane età. “Sicuramente in futuro entrambi desideriamo mettere su famiglia, ma non ora. Ci siamo sposati presto, non vorremmo diventare anche genitori super giovani”, ha dichiarato due anni fa la Comello.

Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt super romantici

“Sono molto romantica. Ogni giorno con Tommy per me è come il giorno di San Valentino. Lo ricopro sempre di attenzioni e mi piace essere a mia volta al centro dei suoi pensieri” , ha confidato tempo fa Lodovica Comello.