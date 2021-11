Lo Zecchino d’Oro con Conti, salta Mara Venier ma c’è la Fialdini: le date

Lo Zecchino d’Oro 2021 ci sarà, e questa è già una buona notizia. La kermesse musicale dedicata ai più piccoli non è andata in onda l’anno scorso, per la prima volta nella sua storia. L’edizione del 2020 è stata rimandata a quest’anno e si è svolta in primavera, ma a dicembre andrà in onda regolarmente anche l’edizione 2021. Il Covid non fermerà più le esibizioni dei piccini e le date dello Zecchino d’Oro 2021 sono il 3, 4 e 5 dicembre. L’appuntamento è come sempre su Rai Uno: ci saranno due pomeriggi ricchi di canzoni e poi la finale con Carlo Conti di domenica. Le ultime notizie arrivate da Tv Blog svelano anche altro: non ci sarà Mara Venier allo Zecchino d’Oro 2021.

La conduttrice è stato il volto della passata edizione insieme a Carlo Conti, che è stato direttore artistico ma ha anche partecipato attivamente al programma. Zia Mara e Carlo insieme erano piaciuti al pubblico e continuano a piacere, ma non condurranno insieme la 64ª edizione dello Zecchino d’Oro. Conti è stato confermato direttore artistico anche quest’anno e anche quest’anno condurrà la finale del 5 dicembre 2021, e sarà solo. Mara Venier non ci sarà allo Zecchino d’Oro 2021, quindi.

Nei primi due pomeriggi della manifestazione canora ci saranno altri due volti: a condurre i primi appuntamenti saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Loro due andranno in onda il 3 e il 4 dicembre 2021 al posto di Alberto Matano, quindi nella fascia oraria de La Vita in Diretta. I due conduttori passeranno poi il testimone a Carlo Conti per la finale dello Zecchino D’Oro del 5 dicembre e andrà in onda subito dopo Domenica In, fino all’orario del telegiornale della sera. Facile immaginare quindi che non mancherà l’in bocca al lupo di Mara quando passerà la linea al collega Conti.

In attesa dell’evento e di conoscere tutti i bambini che si esibiranno, sono noti i brani che canteranno sul palcoscenico. Di seguito c’è l’elenco delle canzoni in gara a Lo Zecchino d’Oro 2021: