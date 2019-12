Lo Show dei Record torna in tv nel 2020: prime anticipazioni

Lo Show dei Record torna in tv il prossimo anno

Il programma televisivo dedicato ai record più strani e assurdi del mondo sta per approdare di nuovo sulle reti Mediaset. Secondo quanto riportato da tvblog.it, lo Show dei Record ritornerà in onda dal prossimo inverno. Per ora non è stato svelato nulla di più, né sulla rete in cui verrà trasmesso, né sul nome del conduttore dello show. Nelle scorse edizioni del programma, la conduzione è stata affidata a Gerry Scotti, Enrico Papi (che fu il conduttore dello show mandato in onda sul canale TV8 in seconda serata, chiamato La Notte dei Record), Paola Perego e Barbara d’Urso. L’unica cosa certa è che il programma ritornerà insieme al gruppo di prodotti Mediaset più amati dal pubblico italiano, tra cui C’è Posta per Te e Chi Vuol Essere Milionario.

Lo Show dei Record assente sulle reti Mediaset da tempo

È dal 2018 che lo Show dei Record mancava dalla tv italiana. Da ancora più tempo invece si contava l’assenza dalle reti Mediaset: l’ultima edizione mandata in onda è stata condotta da Gerry Scotti e dal figlio Edoardo nel 2015. Da allora, lo show non era stato più incluso nella programmazione della rete, arrivando poi a TV8 con un nuovo nome, La Notte dei Record, condotto da Enrico Papi. La rivelazione del ritorno dello Show dei Record su Mediaset arriva dai listini dei palinsesti dell’azienda previsti nella programmazione del periodo invernale, insieme a tanti altri programmi molto seguiti dal pubblico.

Chi condurrà Lo show dei record il prossimo anno

Una dettaglio è ancora avvolto dal mistero: il conduttore dello Show dei Record 2020 è ancora da decidere. Molto probabilmente non è stato ancora inquadrato. In ogni caso, supponiamo che si scoprirà a breve il suo nome, visto che lo show verrà trasmesso su una delle reti Mediaset nel corso del prossimo inverno.