Lo chef Damiano Carrara è diventato papà! Tutti gli auguri dei vip

Finalmente è giunta la lietissima notizia. E’ nata la figlia dello chef Damiano Carrara e della compagna Chiara Maggenti. La piccola si chiama Dafne e già sembra bellissima come i genitori. La Maggenti qualche giorno fa aveva avuto delle contrazioni che avvisavano l’imminente arrivo della piccola. Il giudice di Bake Off non ha mai nascosto la sua immensa felicità nel diventare papà e adesso potrà finalmente abbracciare la sua Dafne. Le storie su Instagram lasciavano trapelare ogni emozione e ci raccontavano come i due genitori stessero vivendo le ultime ore prima del parto. Tantissimi i vip che gli hanno fatto gli auguri: da Antonella Clerici a Katie Follesa fino a volti noti della cucina. Chissà se tra questi ci sarà anche Benedetta Parodi?

Chiara Maggenti in una recente diretta su Instagram aveva confessato di sentirsi molto gonfia ed affaticata. Come ogni mamma giunta al termine non vedeva l’ora di partorire e vedere per la prima volta sua figlia. La paura delle prime contrazioni, le emozioni delle corse in ospedale e poi finalmente la lieta notizia. la foto postata poco fa su Instagram racconta e riunisce tutte queste grandi emozioni. I volti sono stanchi, di chi ha faticato, ma la gioia trapela dai loro occhi. La foto mostra i due vicini con in braccio la nuova arrivata già intenta a nutrirsi.

Damiano Carrara, papà in carriera: dove lo vedremo?

Poco prima del parto la Maggenti aveva dichiarato queste parole:” E’ chiaro che il dolore ci sarà, ci saranno anche momenti di sconforto, ci sarà un po’ di tutto ma alla fine per avere una cosa bella.”. Nel mentre lo chef pastry Damiano Carrara era intento a preparare la cameretta per la bimba. Ha montato armadi e sistemato ogni cosa. Ha persino dovuto comprare un armadio extra da mettere in garage dove riporre tutte le varie scorte. Insomma adesso che Dafne è arrivata potranno dare vita a tutto quello che hanno creato per lei.

Nel frattempo Damiano continua con i suoi impegni televisivi. Ormai è un volto amato e conosciuto al pubblico tanto che la sua presenza richiama moltissimi telespettatori. Non solo per il fascino e la bellezza che lo contraddistinguono ma anche, e soprattutto, per la sua bravura e precisione in cucina. Le sue abilità comunicative e la sua tecnica lo hanno reso un personaggio di spicco nel Food. Con “Bake off” ha conquistato tutti. Chissà se adesso si prenderà una piccola pausa per stare con la sua Dafne?