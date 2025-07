Livio Macchia è morto, il bassista dei Camaleonti aveva 83 anni: Facchinetti commosso

Lutto nel mondo della musica. Si è spento a 83 anni Livio Macchia, fondatore e bassista dei Camaleonti, band simbolo del beat italiano degli anni ’60 e ’70. Dopo una lunga malattia (di cui non sono stati resi noti i dettagli), il musicista si è spento a Melendugno, in provincia di Lecce, dove viveva da tempo. Solo poche settimane fa, il 30 giugno 2025, aveva calcato per l’ultima volta il palco durante il concerto celebrativo per i 60 anni di carriera del gruppo, tenutosi proprio nella sua città adottiva. E oggi fan e colleghi ne piangono la scomparsa.

Livio Macchia: chi era e i grandi successi

Nato a Melendugno (Lecce) nel 1941, Livio Macchia è stato una figura di spicco della musica italiana. Con i Camaleonti, gruppo formato a Milano, conquistò il pubblico grazie a un mix di armonie vocali e melodie raffinate. Come bassista e cantante, firmò alcuni dei brani più celebri, tra cui “L’ora dell’amore” (1967), “Applausi” (1970), “Eternità”, “Io per lei” e “Sei diventata nera”. I Camaleonti non sono stati solo un gruppo di successo, ma una presenza costante nella cultura popolare italiana per oltre cinquant’anni. Macchia è stato il pilastro del gruppo, capace di mantenere saldo lo spirito beat unito a una sensibilità melodica. Il ricordo di Livio Macchia

A ricordarlo con grande commozione è il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino: «Se ne va una stella della musica italiana e internazionale, ma soprattutto un mio caro amico, un figlio adottivo della nostra comunità che lo ha accolto e amato fino alla fine». Il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’ultimo concerto: «Negli ultimi mesi, nonostante la fragilità dovuta alla malattia, ci ha regalato ancora la sua musica, facendoci cantare tutti insieme».

Era un musicista vero, appassionato. Mi dispiace davvero molto. Grazie per tutto», ha scritto sui social. Tra i primi colleghi a omaggiarlo c’è Roby Facchinetti , tastierista e voce dei Pooh: «Ho saputo della sua scomparsa e il mio cuore è subito tornato indietro nel tempo.. Mi dispiace davvero molto. Grazie per tutto», ha scritto sui social.

Capelli ricci ribelli, baffoni a manubrio che sfidavano il tempo, un’estetica unica e inconfondibile che era diventata il suo marchio di fabbrica. Il musicista non ha mai smesso di essere se stesso, portando sul palco quell’identità musicale autentica e potente, quella stessa energia che non ha mai lasciato nemmeno davanti alla malattia, nemmeno all’età di 83 anni. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo fondamentale e irripetibile della storia della musica italiana, lasciando un vuoto nel cuore del grande pubblico.